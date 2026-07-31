Qué suerte tienen algunos. Es broma. La suerte es para quien se la trabaja. Como es el caso de Jordi González, que acaba de concluir su temporada al frente del programa ‘Col.lapse’. No se me ocurre mejor plan para el sábado por la noche. Si gozoso ha sido seguirlo desde el sofá de casa, imaginen el privilegio que habrá supuesto para él, conduciéndolo en primera persona, actuando como anfitrión de unos invitados siempre interesantes.

Lo de Jordi González es prodigioso. Qué maravilla de voz. Si escucharlo en castellano es una delicia, hacerlo en catalán roza lo sublime. Qué vocalización tan perfecta, qué capacidad para establecer la réplica oportuna en un programa de tres horas en riguroso directo. De acuerdo que durante algún tiempo cohabitó, como Mercedes Milá, con los residentes de ‘Gran Hermano’, sin necesitarlo. Pero su hoja de servicios es impecable, tanto en la radio y televisión públicas de Madrid como en las de Barcelona.

Con casi 150 entregas y cuatro temporadas a las espaldas, ‘Col.lapse’ es un ejemplo de televisión químicamente pura, capaz de aportar las máximas prestaciones a un público maduro, con la que siempre se aprende. Cuánta ironía destila la sección de libros de Sergi Pàmies. Qué goce escuchar las entrevistas íntimas con artistas como Josep María Pou o María Lluisa Solà. Cómo se llenó el plató de autoridad moral cuando pasó por allí Josep Cuní.

‘Col.lapse’ cuenta con un altísimo nivel de producción, capaz de arrojar un formato modélico, que atrapa por su distinción y por la calidad de sus contenidos, con ecos de los primeros formatos del gran Ángel Casas. Si ya era interesante seguirlo con Ricard Ustrell, haberlo consolidado con el maestro Jordi González no ha hecho más que apuntalarlo y convertirlo en el que se considerará en el futuro un clásico de la televisión.