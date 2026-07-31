“La Sociedad Secreta del Juicio Final" de Peter Thiel, que controla el gobierno de EE.UU., acaba de ser hackeada, ¡y vaya sorpresa! A ella pertenecen el Secretario del Tesoro de EE. UU. y Senador, el Jefe de Espionaje Saudí, Jared Kushner, Elon Musk y el Arquitecto de la Corte Suprema. Así arranca una información de Dean Blundell publicada por el New York Times el pasado 15 de junio. Es la primera vez que he leído u oído hablar de este “Bilderberg tecnológico”. Es una red social privada restringida a 113 personas en total y creada por Peter Thiel- el hombre del dinero de PayPal, y el dueño de la empresa Palantir, uno de los mayores proveedores del Pentágono. La red privada se llama “Dialog” y la creó con un empresario también de Silicon Valley llamado Auren Hoffman.

A todos los “muy muy ricos" les da por un estilo: crear sociedades no muy públicas desde donde puedan influir o gobernar directamente el mundo. “En verano quizá leeremos algo, aunque menos, de la reunión de los Bilderberger- creado en 1954 por el príncipe Bernardo de Holanda para diseñar el mundo de postguerra-, y también de la Comisión Trilateral o del Club de Roma. De estos el más antiguo es el Club Bilderberg, al que han llegado a calificar de gobierno del mundo en la sombra". Escribía esto en esta misma columna a propósito de la reunión del Foro Económico de Davos (27-I-2018) que sigue celebrándose todos los años en esa ciudad Suiza financiado por grandes empresas multinacionales varias de ellas españolas y donde también acuden primeros ministros, presidentes a exponer su visión del mundo.

Ahora por lo que cuenta el New York Times la tecnoaristocracia ha creado su propia red privada donde pueden exponer abiertamente sus opiniones, con la garantía de que nunca se difundirán. La persona que destapó el escándalo es una investigadora de seguridad Suiza conocida como Maia Arson Crimew. El sitio web exclusivo para miembros de Dialog contenía los nombres en su propio código fuente- 113 en total- accesibles para cualquiera que supiera buscar- ocultar los nombres de los usuarios en el código fuente del programa es algo que no se debe hacer nunca según me ha dicho un amigo informático- la pista anónima dio con la clave; WIRED confirmó el hallazgo de forma independiente. En la lista de invitados de diálogo figuran, entre otros, Jeffrey Epstein- amigo de Trump, confidente del Mossad y pederasta- que acudió a un retiro de diálogo en 2014 y además de los anteriores citados hay entre otros el actual Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, el Secretario del Ejército de los Estados Unidos, Dan Driscoll. Un hombre que ostenta el título de Secretario de Gabinete y Asistente del Presidente en la Casa Blanca. Senadores estadounidenses en ejercicio: Ted Cruz, Cory Booker. Miembros del Congreso de ambos partidos. Gobernadores: Wes Moore, Jared Polis, el director ejecutivo de Kuwait Petroleum; ex primeros ministros de Estonia y Pakistán; ministros en ejercicio de Japón, Alemania y el Reino Unido. La exprimera ministra de Estonia y vicepresidenta de la Comisión Europea para asuntos exteriores, Kaja Kallas.

Por supuesto, también está el fundador de Dialog, Peter Thiel, quien cuenta con al menos 17 empleados, actuales o antiguos, que trabajan en los niveles más altos de la administración norteamericana. Entre ellos se encuentra el vicepresidente JD Vance, quien fue empleado de Thiel y a quien financió su campaña. Los directivos de Palantir son importantes financiadores de los candidatos de MAGA. Según Thiel, "ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”. Las herramientas de Palantir han impulsado algunas de las mayores redadas contra comunidades inmigrantes en la historia del ICE, y es uno de los mayores contratistas del Pentágono. El gobierno israelí comenzó a utilizar el software de Palantir en 2014. El ejército israelí ha utilizado la tecnología de Palantir para planificar ataques en Líbano y Gaza. Ahora han creado un campus permanente privado en las afueras de Washington.

“Crear un culto”. “Es divertido estar al mando”. “Democracia bajo vigilancia”. Esto es lo que planean discutir próximamente en Irlanda. La filtración incluye la agenda del retiro de 2026 —del 12 al 16 de agosto, cerca de Dublín— y “cito los títulos reales de las sesiones, porque ningún humorista se atrevería a inventarlos” dice Dean Blundell. En el retiro incluyen una aplicación de citas para ellos mismos. Son los que nos quieren gobernar.