Entre copas

"La última ronda en Venecia" ★★ Director: Francesco Sossai Reparto: Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla

Un aviso de entrada. Esto no va de la Venecia bucólica, de los paseos entre canales mientras vemos al fondo la plaza de San Marcos. El debut cinematográfico de Francesco Sossai es lo más parecido a una road movie en los suburbios del Véneto, en esa zona fronteriza donde la región pierde su nombre. Un viaje por la llanura entre Padua, Treviso y Mestre por personas que viven completamente en los márgenes. ‘La última ronda en Venecia’ se apropia de todos los ingredientes del realismo sucio. La protagonizan dos borrachos que vienen de vuelta de la vida y divagan sobre cuestiones tanto existenciales como banales. A la ruta se unirá un estudiante Erasmus sin ninguna experiencia en una especie de viaje fundacional. Así, entre prostíbulos, bares de carretera y gasolineras van sucediéndose una serie de secuencias preñadas de extrañeza. Algunos han emparentado esta obra con ‘I vitelloni’, mientras otros lo han hecho directamente con Aki Kaurismäki.

A mí, como seguidor impenitente del cine español, me recuerda a la muy incómoda ‘Parranda’ (1977), de Gonzalo Suárez, de cuyo original se realizó una adaptación reciente rodada en gallego, ‘A esmorga’. En cualquier caso, asemeja a un tipo cine de otra época, felizmente superada. Alejado por completo del que son capaces de filmar los realizadores más interesantes del país transalpino, como Paolo Sorrentino o Nanni Moretti. Parece mentira que lograra nada menos que ocho premios Donatello de los 16 a los que optaba. Eso sí, el cartel es precioso.