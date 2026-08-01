Emergencias de interés nacional, cambio climático, incendios forestales y sistema nacional de protección civil

Este verano hay una palabra o expresión que, por desgracia, estamos escuchando de forma reiterada: emergencia de interés nacional o emergencia nacional. Hemos asistido a los graves incendios forestales en Los Gallardos (Almería, que causó 13 muertos), Guadalajara, Aragón, Zamora o la Vall d’Uixó, pero ha sido la Orden de 23 de julio, la que declara la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila; argumentando que la evolución de los incendios forestales generó una situación de especial gravedad por su rápida propagación, al haber una simultaneidad de varios frentes activos, la afección a zonas habitadas y el riesgo para la población, las infraestructuras y el medio natural. Es la segunda vez que se pone en marcha la previsión del artículo 28 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil (LSNPC, de 2015). Este precepto dispone que son emergencias de interés nacional, entre otras, aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de diversas administraciones públicas, por la afectación a más de una comunidad autónoma, y que exijan la aportación de recursos a nivel supraautonómico, así como las que, por sus dimensiones efectivas o previsibles, requieran una dirección de carácter nacional. En estos supuestos, conforme al artículo 29 LSNPC, corresponde la declaración de interés nacional a la persona titular del ministerio del interior, bien por propia iniciativa o a instancia de la comunidad o comunidades autónomas afectadas o de los delegados del Gobierno en ellas, siendo la Unidad Militar de Emergencias (UME), la que asume la dirección operativa de la misma, bajo la dirección del Ministro del Interior.

La declaración de emergencia de interés nacional, se inserta en la lógica del sistema de protección civil (Nivel 3 de emergencia), que como servicio público tiene unas funciones básicas como son la previsión, prevención de riesgos y actuación frente a emergencias, previa planificación de estas, a fin de proteger a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada.

El riesgo de incendios forestales es un riesgo especial o, como he dicho en ocasiones, nominado, junto a otros como inundaciones, terremotos, riesgos volcánicos o fenómenos meteorológicos adversos, para los que se precisa una regulación específica, que en este caso es la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de incendios forestales, de 27 de abril de 2026. Esta admite que hay un progresivo incremento de la complejidad, de la frecuencia e impacto potencial de los riesgos que afectan a la protección civil, unido a los efectos del cambio climático, que exige la actualización y el refuerzo de los instrumentos de planificación que sustentan el Sistema Nacional de Protección Civil. Lo que asume también la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales, al decir que “… los incendios son cada vez más virulentos y se propaguen con más facilidad” y que “han cambiado de patrón”. Por lo que “la dimensión que alcanza el fenómeno exige un nuevo planteamiento organizativo y estructural para los dispositivos de extinción y prevención de incendios a nivel nacional, ya que los incendios no entienden de límites territoriales ni estacionales y exigen cada vez más una mayor coordinación y cooperación”.

La mención al cambio climático en estos días es también recurrente, lo que afecta a la gestión de emergencias, al sistema de protección civil, que se convierte (o se debe convertir) en una herramienta de adaptación al mismo. En efecto, si bien el cambio climático no crea todos los desastres, sí hay consenso científico en que amplifica las amenazas existentes: olas de calor más largas y letales, inundaciones más frecuentes, incendios forestales más intensos, sequías prolongadas o tormentas extremas más destructivas. Lo que supondrá más emergencias simultáneas, recurrentes y de mayor duración, que presionarán los sistemas de respuesta, desbordando cada vez más frecuentemente los mecanismos de respuesta de las Comunidades Autónomas, que tienen las competencias básicas en el SNPC (dejemos el marco local aparte), por lo que veremos de manera cada vez más reiterada la posibilidad de acudir a la declaración de una emergencia como de interés nacional.

Ahora bien, los incendios catastróficos de este verano (no hay que olvidar los miles de personas evacuadas o confinadas) también ponen de manifiesto algunas debilidades, quizás estructurales. Entre ellas, la no eficaz gestión forestal, que toma como base la estatal Ley de Montes y sus desarrollos autonómicos (por supuesto el incumplimiento de la normativa, a veces ligado a no acatar las prohibiciones o limitaciones en época y zonas de riesgo de incendios), la falta (o insuficiencia) de las medidas de prevención, la efectiva implementación de la ley de bomberos forestales, el problema del despoblamiento en zonas rurales o del cambio en los modelos productivos. A ello coadyuva, sin duda, no tener una verdadera cultura preventiva frente a riesgos, para construir una sociedad más resiliente.

En ocasiones, el problema puede residir en que las correctas medidas de los planes de protección no llegan la población cuando esta tiene derecho a saber los riesgos que soporta (art. 6 LSNPC), para que una vez producida la emergencia se sepan las medidas de protección previstas (incluidas antes las de autoprotección), itinerarios seguros, puntos de encuentro, interpretar la señalización, los avisos de las autoridades; lo que alcanza al ineludible deber de colaboración (art. 7 bis LSNPC), ligado al derecho que tiene la ciudadanía a ser asistida en caso de catástrofe (art. 5 LSNPC).

Los incendios forestales, en unas condiciones meteorológicas especialmente adversas este verano de 2026, han demostrado lo que quizás será cada vez más frecuente: la necesidad de movilizar recursos de distintas administraciones públicas, en una actuación coordinada bajo criterios de dirección única cada vez más centrípetos. En todo caso es esencial la planificación de las emergencias (de todas), que permita una respuesta preordenada (coordinada) y no azarosa, ya que el riesgo cero no existe. Pero para minimizarlo hay que recordar que si el sistema funciona (y lo hace) es sobre todo por la dedicación de todas aquellas personas, de todos los servicios públicos de intervención y asistencia en emergencias (sin olvidar a los que actúan ex ante en las tareas de previsión y prevención; o ex post en las de recuperación) a los que se refiere el art. 17.1 LSNPC que, aun poniendo en riesgo su vida en ocasiones, dotan del mayor sentido posible al sistema nacional de protección civil.