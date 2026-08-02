Todos los cines y teatros de Alicante

Estaba pendiente de realizar, y Jaime Crespo Giner ha sido el jabato que se ha enfrentado a un reto enorme: inventariar la cronología de los orígenes y los cierres de todas las salas de cine y teatro de la ciudad de Alicante; incluyendo algunos de los proyectos que no se llegaron a realizar.

Este trabajo inédito del que fuera profesor de Geografía en la Universidad de Alicante merecería ver la luz cuanto antes. Corrige todos los libros que se publicaron con antelación, algunos escritos a base de memoria (esa memoria que tantas veces nos traiciona).

Jaime Crespo, crítico cinematográfico durante muchos años, ha pasado en el Archivo Municipal muchos años documentándose, entre otras fuentes, con el diario INFORMACIÓN, cuyas páginas de Cultura repasó día por día, para inventariar también todos los estrenos de cine que se realizaron en la capital, que forman parte de otro trabajo de investigación.

Sorprende leer esta Cronología de los orígenes y cierres de las salas de cine y teatro, donde encontramos cientos de datos profusamente documentados. Descubrimos quiénes eran los propietarios, las altas y las bajas de cada uno de los locales, en muchísimos casos con qué películas iniciaron su andadura, y numerosos hallazgos en decenas de locales: Casa del Pueblo de la Federación Tabaquera, Florida, Central Cinema, Central Azul, Cinema Pla, Cinema Carolinas, Salón España, Gloria, Niágara y muchos recintos de verano como el Iris Park, Cinema Río, Benalúa, Campo de la Viña, Terraza Benacantil, Terraza Miramar y Terraza Niza. Completando la información con los arquitectos que se hicieron cargo de cada proyecto.

Aparecen fotografías tan impresionantes como el Cinerama de 1968 en un solar de la avenida de Aguilera, y los planos de cines de verano como el Vistalegre, el San Sebastián, o el de Rebolledo. Una obra imprescindible.