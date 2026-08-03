No somos la millor terreta del món

Es triste comprobar cómo este artículo podría escribirse, casi palabra por palabra, cada verano. Año tras año se repite la misma reivindicación: que las playas accesibles abran antes, durante más tiempo y con un servicio realmente digno para quienes lo necesitan.

Las autoridades sanitarias recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, especialmente entre las 12:00 y las 17:00 o 18:00 horas. Sin embargo, el servicio de baño adaptado del Ayuntamiento de Alicante funciona de 10:00 a 18:00 horas. Gran parte de ese horario coincide con el periodo de mayor riesgo por calor. Quienes más deberían protegerse de las altas temperaturas son, precisamente, quienes se ven obligados a acudir en esas horas.

Además, el servicio no comienza hasta el 1 de julio y finaliza el 15 de septiembre. Durante junio, cuando las playas ya están llenas y el calor aprieta, las personas con discapacidad siguen sin disponer de este recurso. El cambio climático ha alargado el verano y el servicio continúa sin adaptarse a esa realidad.

Por muchas reivindicaciones que se hagan, parece que nada cambia. En el municipio de al lado sí han entendido esta realidad y el servicio comienza mucho antes, a pesar de estar gobernado por el mismo color político. En Alicante, sin embargo, seguimos siendo invisibles.

Es cierto que este año yo no puedo bañarme, pero tengo muchos amigos y amigas que sí utilizan este servicio. Por ellos escribo hoy este artículo.

Ya es hora de que el verano también sea para las personas con discapacidad. El servicio debería comenzar, como mínimo, en mayo y mantenerse hasta octubre. Pero también es necesario replantear los horarios. El Ayuntamiento debería estudiar otras fórmulas que permitan evitar las horas de mayor exposición al sol, ampliando el servicio a primera hora de la mañana y al final de la tarde. Adaptarlo a la realidad climática no es un privilegio, sino una cuestión de salud, dignidad e igualdad de oportunidades.

Señor Barcala y equipo de gobierno del Partido Popular y Vox: aunque a veces no lo parezca, también gobiernan para las personas con discapacidad, mayores y en situación de dependencia que queremos disfrutar del mar con dignidad.

Da la sensación de que esta lucha solo la sostienen las entidades que trabajan por la discapacidad y las propias personas usuarias.

Una ciudad no puede presumir de ser la millor terreta del món mientras mantiene un servicio de playa accesible con horarios y fechas que dificultan el acceso precisamente a quienes más lo necesitan. Eso roza la inhumanidad hacia un colectivo especialmente vulnerable.

Por eso lo repito una vez más: no somos la millor terreta del món cuando hablamos de playas accesibles.