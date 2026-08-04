Otra tragedia y golferías varias

Tras la tempestad llega otra tormenta y a desgastar al Ejecutivo como norma de las derechas. En esa trinchera residen. La ultraderecha global agita las aguas y se vuelven turbulentas por la crisis migratoria. El triángulo celestial compuesto por Trump, Mohamed VI y Netanyahu tiene algo que ver en todo ello por desmarcarse Sánchez de las pretensiones trumpistas en Irán, por su posición con los gastos españoles en defensa y por su postura ante el genocidio en Gaza. A eso se suma la presión geopolítica marroquí respecto a Ceuta y Melilla. Un golpe usando el flujo migratorio y aprovechando la sentencia del Tribunal Supremo, que expresa la ilegitimidad de las devoluciones en caliente. El rechazo exprés es aplicable solo a quienes tratan de entrar superando elementos físicos de contención fronteriza.

Las derechas españolas se unen al festejo con tal de banderillear a Sánchez, hasta el punto de ovacionar a los que cuestionan la españolidad ceutí y melillense, «enclaves coloniales en África». Estos son los patrioteros de siempre. Sin embargo, la Comisión Europea defiende la gestión eficaz de una crisis no solucionada aún. Y luego querrán que muchos votantes los apoyen ingenuamente, después de inocular el virus anti-Pedro con toda clase de proclamas dantescas, cínicas y generadoras de violencia. Aprovechan las alarmas, culpan al Gobierno y dan las gracias a las alturas por cada conflicto diario.

Evidentemente, se debe reforzar la seguridad y mantener negociaciones con Marruecos, quien responsabiliza a las redes sociales y a las mafias de lo ocurrido. No es cuestión de escarbar en la herida. Pero tampoco vale la tibieza gubernamental sobre el asunto con el reino alauita. A las derechas les importa un pito la tragedia humanitaria. Quieren abatirlos independientemente de su situación administrativa. La presión de Marruecos ha utilizado a estas personas dispuestas a jugarse la vida ante la difícil posibilidad de mejora, y gran parte de la clase política y social los ignora como seres humanos. Aumenta la deshumanización en el mundo, si bien España ha integrado la inmigración de forma ejemplar, en favor del crecimiento económico, a diferencia de otros países.

El lamentable episodio ha eclipsado lo de la compra del ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid. La polémica adquisición estaba oculta bajo la alfombra azul de Ayuso con la idea de una utilización temporal. Ahora, al descubrirse el oloroso pastel, se quiere vender, y lo que era un ejercicio para beneficiarse se viste de milagrosa bondad, ya que se pretende, en teoría, destinar el importe a las ayudas por los incendios.

Eso de que el ático iba destinado para «reuniones temporales» no era una actividad posible porque el edificio no admite ese uso en sus plantas altas. Esta vendedora de cinismos, insultos e imágenes, que buscan ensalzarla, se había asegurado, mediante un decreto, el disfrute del inmueble durante cuatro años una vez dejará su cargo, lo que va unido al hecho de que los expresidentes de la comunidad puedan tener a su disposición medios materiales y personales en dependencias de la administración regional para el desarrollo de actividades institucionales. El problema no son las paguitas a los más desfavorecidos, sino los injustos privilegios de los listos. Y los de abajo se pelean y dejan tranquis a los de arriba, culpables de los abusos y desaguisados.

En cuanto a los fuegos, más caro es apagarlos que prevenirlos en lo posible. Algunos están prisioneros de su propia idiosincrasia y este es el resultado como se ha visto en otras ocasiones. Ahí tienen a Feijóo queriendo coger las llaves de la Moncloa con su altruista instinto de desarreglar las cosas si consigue gobernar. ¿Qué España propone y qué confianza despiertan el aspirante y sus intentos desesperados de triturar al rival con una fábrica de disparates? Artillería política, económica, mediática y judicial.

Las campañas electorales cambian dinámicas, y la agresividad de la derecha extrema, bajo el apoyo de la extrema derecha, busca promover el despido libre, trabajar más, recortar salarios, pensiones y desmantelar servicios públicos, entre otras delicias muy al gusto, tal vez, de la mayoría social. Pleitesía a Trump, jubilación a los 70 años y recorte de ayudas a los desempleados mientras bajan impuestos a la minoría privilegiada. Las horas extras impagadas suponen un gran robo a los trabajadores, que son homologables a miles de puestos de trabajo a jornada completa que los empresarios también se ahorran. No obstante, el refuerzo del registro horario va a ser una vía de solución que las derechas no respetan ni respetarían en caso de cantar victoria.

La violencia de género no existe y el feminismo y la igualdad son una lacra. La democracia, por aparente que sea, estorba y sobran los derechos y la solidaridad. Es preciso proteger la barbarie externa e interna y anular el pensamiento crítico. Libertad para tomar cañas y que las mujeres puedan cortarse las uñas y el pelo. Viva la caza, incluyendo cazar a migrantes, y arriba la tauromaquia por la gracia de Dios.

Cuando «The New York Times» habla de nuestro resurgimiento cultural y económico, las dos derechas se frotan las manos dispuestas a viajar al pasado en un DeLorean.