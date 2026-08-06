El archivo es para el verano

Qué mejor época que el verano para zambullirnos en el insondable Archivo de RTVE. Más de dos millones de usuarios visitan a diario la plataforma, lo que supone la fidelidad más alta registrada hasta ahora. En julio fueron más de 5,6 millones de usuarios registrados. Además, el tiempo de consumo de vídeo y audio superó los 28 millones de horas totales.

Para quienes gozamos de los magacines resulta muy interesante recuperar las numerosas ediciones del programa ‘La tarde’, que en distintas etapas fue presentado cada semana por alguien diferente, de Alaska a Ramoncín, de Toni Cantó a María Casanova. Da gozo, al tiempo que se siente añoranza, por aquella forma de hacer televisión en los años ochenta, cuando las cadenas privadas estaban por llegar. La franja de sobremesa que en la actualidad es invadida por los debates políticos y los culebrones mantuvo invariablemente durante esa década un espacio donde invitados tan variopintos como interesantes, procedentes de todas las áreas de la cultura y entretenimiento, charlaban durante más de una hora diaria distendidamente con el conductor de turno.

El Archivo es un pozo insondable porque nunca tiene fin. Necesitaríamos varias vidas para verlo todo. Cada semana se incorpora nuevo material. En la actualidad ya se encuentra casi completo el musical ‘Entre amigos’ o el juvenil ‘Planta baja’.

Pero si existe una sección curiosa es la de aquellos espacios que servían para anunciar la programación de la semana siguiente. Viéndolos, uno recuerda qué era lo que se podía ver cada día de la semana. Al popular ‘625 líneas’ se suman ‘De siete en siete’, ‘Próximamente’, ‘La semana que viene’, ‘Y sin embargo te quiero’ o ‘Descartes’. Y ficciones, dramáticos, documentales, reportajes, infantiles, cuyos visionados nos ocuparían muchas vidas.