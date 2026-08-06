El ático de Ayuso

Me pregunto qué hubiera pasado si un medio de comunicación hubiese publicado la exclusiva de que una empresa pública que operase casi en secreto hubiese comprado un ático en el centro de Madrid para, como así se ha afirmado respecto al de Ayuso, tener un uso temporal de lugar de trabajo para Pedro Sánchez ante unas obras que se iban a hacer en el Palacio de la Moncloa. Unas obras de las que nadie tenía noticia porque no se hubiesen licitado su realización ni publicado en ningún boletín de información pública. Después, al ser sorprendido el Gobierno en la opacidad de semejante gasto innecesario, nadie habría dado una explicación mínimamente coherente y la única respuesta hubiese sido que el ático de lujo se había puesto a la venta para aliviar los estragos producidos por los incendios como si fuese normal vender un edificio público cada vez que se produce una catástrofe en España.

¿Qué estarían publicando todos los días los periódicos de Madrid o las cadenas de televisión que llevan años tratando de hacer caer al actual Gobierno si se hubiese comprado un ático de lujo para Pedro Sánchez con nocturnidad y alevosía? Por el contrario, en el caso de la compra de un ático por la Comunidad de Madrid para su presidenta, se puede decir que ha habido un apagón informativo en todos los periódicos conservadores que no solo no se han referido a este turbio asunto ni siquiera de pasada aunque fuera tratada como una noticia de quinta importancia: es que han hecho como que no existía. Supongo que la publicidad institucional tendrá algo que ver.

Resulta difícil entender la capacidad de aguante de los ciudadanos madrileños. Aunque con el protocolo de la muerte durante la pandemia que costó la vida a 7.291 ancianos en residencias de la Comunidad Madrid la presidenta Isabel Díaz Ayuso traspasó todos los límites imaginables de la decencia, con este nuevo episodio Ayuso vuelve a dejar claro que no tiene ninguna intención de rendir cuentas por sus actuaciones. Ni siquiera frente a su propio partido. Los balbuceos de Miguel Tellado cuando fue preguntado por la como mínimo irregularidad en la compra de un ático de lujo y el silencio radical de Feijóo demuestran el pánico que tienen en la sede de Génova a Isabel Díaz Ayuso. El recuerdo de la defenestración de Pablo Casado por haber denunciado al caradura del hermano de Ayuso y su pelotazo de 234.000 euros por la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid dirigida por su hermana y en plena pandemia sigue muy presente. ¿Qué hubiera dicho Pablo Casado ante la noticia sorpresa de la compra de un ático para la sultana de Madrid para "trabajar"? Lo que sí sabemos es lo que ha dicho Feijóo: silencio absoluto.

La ausencia de explicación por parte de la Comunidad de Madrid, el hecho de que ningún responsable de la empresa pública Planifica Madrid ni tampoco ningún alto cargo del Gobierno madrileño haya sido capaz de dar una respuesta no ya comprensible sino ni siquiera con apariencia de poseer algún tipo de argumento, responde a la irregularidad y a la opacidad del proceso por el que se compró este ático sin ningún motivo claro y del que la Comunidad de Madrid decidió desprenderse mediante su venta casi al día siguiente de que un periódico de tirada nacional descubriera la jugada.

Lo más sorprendente de este caso es la facilidad y los resquicios que existen en la administración pública para que algo así se pueda llevar a cabo. La existencia de empresas públicas que funcionan sin control administrativo debería hacer saltar todas las alarmas. Soy pesimista al respecto. Ayuso seguirá siendo la presidenta madrileña.

La duda que existe es cuánto tiempo podrá permanecer en silencio Alberto Núñez Feijóo. Ha tenido suerte en cualquier caso al haber coincidido este nuevo escándalo de la presidenta madrileña con el periodo vacacional de verano. Un suceso que ha agravado las dudas sobre la veracidad de lo dicho por la Comunidad de Madrid. Comprar un ático de lujo en el barrio de Chamberí de Madrid, zona por la que Ayuso tiene gran estima, sin ningún motivo aparente y que cuando se descubre se diga que era para convertirlo en despacho es una burla de tal calibre que ha motivado el silencio en la sede de la calle Génova. Pero no un silencio pasajero o incómodo. Ha sido uno de esos silencios que dejan sin palabras por la desfachatez de lo acontecido. Solo las personas que se saben libres de cualquier control en su actividad diaria, que piensan que nunca tendrán que rendir cuentas, podrían comprarse una casa con cargo al erario público. Antes o después la presidenta y su pareja habrían hecho público su cambio de domicilio que habrían achacado a la venta de otras viviendas y por haber pedido un crédito hipotecario. No tengo pruebas, pero también ninguna duda.