Ceuta, la falsa migración

El Ejército transporta a centenares de migrantes desde las barriadas de Ceuta de vuelta a la fronteraEl Ejército transporta a centenares de migrantes desde las barriadas de Ceuta de vuelta a la frontera

Es tentador, ante las imágenes que han circulado estos días, creer que Ceuta se ha convertido en un símbolo de “migración a Europa”. Tentador, pero falso. Ceuta no es un punto de entrada, ni un corredor, ni una carretera. Ceuta es un decorado, un teatro. Y lo que vemos allí tiene casi nada que ver con la migración tal y como la entendemos habitualmente. Ante estos hechos sucedidos, sabemos quién está molestando a España con su política exterior. Italia forma parte del mismo escenario.

En cuanto a la gestión de los flujos migratorios, hasta ahora, España ha demostrado ser más pragmática que sus vecinos europeos. Italia, la misma que pide la exclusión de España del espacio Schengen, tenía acuerdos con el régimen libio en ese momento. Hoy en día, también ha sellado acuerdos con el régimen autoritario de Túnez para una "gestión remota de los flujos migratorios", financiando indirectamente a grupos que tiemblan con historias de trata de personas, tortura y crímenes de todo tipo, sin mencionar el poder de chantaje otorgado a estos socios que no están rebosantes de ética y benevolencia hacia Europa. Sin mencionar que, para llevar a cabo sus afirmaciones y sacar a España de Schengen, la señora Meloni tendría que iniciar un procedimiento engorroso a nivel de las instituciones europeas. No existe un procedimiento para excluir unilateralmente a un Estado miembro.

¡Gesticulación permanente!

El Reino Unido, por su parte, ha optado por transferir a sus inmigrantes ilegales en proceso de solicitud de regularización a Ruanda, en el otro extremo de África.

Al mantener este enclave nacional en la frontera con Marruecos, aunque pueda parecer cínico, creo que España sigue en la misma dinámica de filtrar mientras mantiene una distancia tanto geográfica como legal.

No se descarta que las recientes regularizaciones llevadas a cabo en España tengan un impacto en esta presión, pero el "riesgo" parece estar bajo control.

Lo dicho, Ceuta es un enclave español en el continente africano, un legado histórico y una rareza estratégica. No entras para llegar a Europa: te quedas atascado allí. Legal, administrativa y políticamente, un marroquí en una situación irregular en Ceuta no tiene absolutamente ninguna posibilidad de llegar al continente europeo. Ni un uno por ciento, ni una excepción milagrosa. Los interceptados son devueltos o guardados en el enclave. Ceuta no es una puerta: es una esclusa de aire cerrada.

¿Por qué estas imágenes siguen volviendo? Porque sirven.

Sirven a Rabat para recordarnos su peso en la región y para crear un equilibrio de poder en las negociaciones geopolíticas. La Unión Europea las utiliza para justificar políticas de control. Son utilizadas por ciertos actores políticos para alimentar una narrativa de amenaza.

Ceuta no es un fenómeno migratorio: es un equilibrio geopolítico de poder.

Las siluetas en una playa, los jóvenes trepando una valla, las multitudes corriendo... Todo esto forma una imaginación poderosa pero engañosa. Son imágenes que se eligen, amplifican, instrumentalizan. No describen la realidad de los flujos, fabrican una emoción. Crean una narrativa. Sirven a intereses.

La migración, la verdadera, la que cruza continentes y décadas, merece ser tratada con seriedad, matiz y humanidad. Pero Ceuta no es un ejemplo de esto, es una herramienta diplomática, una palanca estratégica, un símbolo usado para transmitir mensajes que van mucho más allá de las personas filmadas.

Y precisamente por eso debemos mantenernos lúcidos: no caigamos en la trampa de quienes transforman estas imágenes en fantasías, miedos, consignas. No dejemos que discursos simplistas, recuperaciones burdas o narrativas extremistas nos hagan creer en una "invasión" que no existe.