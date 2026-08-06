El documental de Joan Castejón

El 25 de junio de 2026 se presentaba en la Cinemateca La Valona de la Universitat Miguel Hernández d’Elx el documental sobre Joan Castejón La Raò del Somny, de Pau Soler. Estaba previsto un coloquio con el director del documental y el artista homenajeado, pero Castejón no pudo estar presente. Pau Soler resultó ser un tipo encantador, cercano y empático con todo aquello que solemos llamar marginal, desde comunidades ancestrales perdidas en la selva hasta el ancho espectro de los artistas outsider, fuera del arte establecido.

Desde mi punto de vista, el documental emana una tonada humana muy agradable, bastante alejado de esos peliculones cargados de marketing perfectamente preparados para la mitificación del «artista-genio», fenómeno sobrenatural donde los haya que el mundo del arte dará de comer aparte. Procurando no mezclarse con el arte popular para que no se agüe el vino.

La vida de Castejón se cuenta con gran naturalidad por parte de conocidos, amigos, familiares y colegas. Hasta los sombríos años de la cárcel son tratados con exquisita elegancia. A destacar la belleza de la solidaridad de los colegas llevándole materiales a la institución penitenciaria para que no parase de dibujar. Confianza y honor a la que el artista respondió con creces.

Castejón nos habla desde fuera de la pantalla de sus pretensiones e inspiraciones a la hora de trabajar. Refiere con gracia lo que le costó «domesticar» el pulgar para que le obedeciera en todo momento. Hoy con ese dedo y las barritas de cera o de carbón hace pura magia. Y si toca el barro… Puede que haga milagros. Todavía se recuerda en Elche su taller en la Sala de Exposiciones Temporales del MACE, en octubre de 2016. De donde son las imágenes que acompañan este escrito.

Conocí a Joan Castejón en el año 1969, cuando se estaba gestando el último Grup d’Elx (Agulló, Castejón, Coll y Sixto) de eminente carácter social. Para mí, entusiasta estudiante de dibujo y pintura, Castejón siempre fue un creador que te animaba a hacer como él: «Tú estás hecho para pintar, hombre», me decía siempre que salía a relucir mi trabajo en una oficina. A Castejón le importaba poco que fuésemos más a la hora de repartir la tarta del arte.

Para una ciudad eminentemente sensibilizada con las artes plásticas, con innumerables talleres de dibujo y pintura por todo el rodal, descendientes directos e indirectos de la Escuela de Pintura del Hort del Xocolater fundada en 1974, la asistencia a la presentación del documental fue bastante escasa. Y todos muy críticos con el devenir artístico de nuestra ciudad. La culpa era de todos los políticos.

Pau Soler fue enormemente amable con los artistas en general y vino a decir que éramos la sal de la sociedad. Las instituciones deberían mimarnos a tope y todos merecíamos un documental como el de Castejón. Las cadenas de televisión deberían dar más importancia a estos contenidos.

No tardó en salir la admiración del autor del documental por nuestro Museo de Arte Contemporáneo de Elche y su singular colección de arte social, documento de una época. Más de cinco años cerrado. Y se dirigía a los presentes zarandeándonos por nuestra pasividad y cachaza. Deberíamos movilizarnos más y no ser una sociedad conformista. Él mismo estaba dispuesto a dejarnos para nuestras movilizaciones una veintena de sus activistas culturales.

Micrófono en mano pasé a informar a los asistentes de la problemática del edificio que alberga la colección permanente del Museo. Según los técnicos del Ayuntamiento, los cuadros siguen embalados en medio de las salas del edificio sin rozar las paredes inmersas en humedades y salitres a la espera de su arreglo. Pero que nunca se arreglará porque los nuevos requisitos para abrir un espacio cultural al público no son posible en un edificio protegido donde no se puede pegar ni un martillazo. Es muy difícil cualquier reforma y ahí tenemos enquistada la situación.

Los medios de comunicación suelen pegar una batida informativa del MACE de vez en cuando y lo último que sabemos por el periódico INFORMACIÓN (24-05-26) es que, hasta la solución del problema, la colección permanente del Museo se mostrará por partes en la Sala de Exposiciones Temporales del MACE. Testimoniando que la colección se mantiene como referencia y herramienta de estudio del arte social en España. Patrimonio de arte igual que la Dama o el Misteri.

La medida pensada, sobre todo de cara al turismo, cumple con la función divulgadora de la colección permanente. Pero, claro, este traspaso será pertinente siempre y cuando se esté resolviendo el asunto del edificio del Museo. Hay que pensar que con esta medida se van a dejar de hacer las pocas exposiciones de arte contemporáneo que se vienen programando para la Sala de Exposiciones Temporales. ¡Una cada cuatro meses! Y que están dando un mínimo de vida al MACE.

Por otro lado, desde su inauguración, el Museo vive la división de los artistas locales que optan por conservar un monumento de una época pasada, como la Dama o El Misteri, y los que se decantan por disponer las paredes del Museo para cuadros recientes de todos los palos, sobre todo de la línea de cada uno. Un debate que me parece no está resuelto todavía. Señal inequívoca de la falta de un gabinete pedagógico que aclare los propósitos fundamentales del Museo: acercar el arte a la gente.

Se habló de las programaciones desérticas de la Sala de Exposiciones Temporales del MACE. Inauguraciones con cuatro gatos presenciales y la entrega de los catálogos de las exposiciones al finalizar la temporalidad, considerando los espectadores que se les priva de confrontar el contenido del catálogo con las obras que han visto. ¿Por qué no nos enteramos de las inauguraciones? ¿Por qué no nos enteramos de la presentación de los catálogos?

Más voces volvían a decirnos a los artistas y al público en general que hemos estado relajados durante demasiado tiempo y eso no es bueno. No se debería consentir ni un día más sin que se nos informe de los proyectos que los políticos se llevan entre manos y de los plazos de realización. ¿Sería desmedido preguntar a la gente lo que desea? ¿Sería demasiado preguntar a los artistas cómo casar arte y sociedad?

Ya hace un tiempo, en una mesa de conversaciones con la Concejalía de Cultura, dejé caer que no se debería olvidar que la mayoría de los cuadros y esculturas del Museo de Arte Contemporáneo de Elche son propiedad de los artistas. Y lo menos que podía hacer el Ayuntamiento es mandarles una tarjeta de felicitación a cada autor y autora por Navidades y darles las gracias por su colaboración y paciencia. Testimoniando que se está en ello. Algunos habrán muerto ya, pero a la familia seguro que les alegra el detalle. Continuará…