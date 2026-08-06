El ninot de Keynes

Ahora que tan de moda está el intervencionismo mínimo del Estado en materia económica, entiendo que los que firmemente creemos en políticas keynesianas, debemos reivindicar su aplicación, aun cuando sea en sectores definidos y acotados.

Keynes defendía el aumento de gasto público como forma de intervención del Estado, lo cual, entre otras consecuencias, llevaría consigo un efecto multiplicador de la inversión. Cada euro gastado por el Estado no solamente debe tener un retorno directo en forma de servicios públicos o infraestructuras, sino que debe generar riqueza en la sociedad.

Sirva tan pedante, y quizás intrascendente introducción, para comentar una noticia publicada recientemente por este diario sobre las cuentas de la “Federació de Fogueres”, donde se nos informaba que la misma enjugaba su superávit, de otros ejercicios, con las pérdidas del presente.

Buceando en los números, se podía conocer que la misma cuenta con un presupuesto aproximado de un millón de euros, siendo una de las partidas más importantes la subvención municipal que asciende a 450.000 €, y es aquí donde todo empieza keynesianamente a chirriar.

No es de recibo que un evento, sin duda el gran evento de la ciudad, como les Fogueres, que según datos del propio Ayuntamiento atraen a más de un millón de personas y generan 200 millones de impacto en la ciudad, cuenten con tan poca financiación municipal, y se las vean ejercicio a ejercicio, de color morado, para sacar adelante sus cuentas.

La riqueza que producen nuestras fiestas está fuera de toda duda, impacta en todos y cada uno de los barrios, porque aun cuando la máxima actividad se pueda concentrar en el centro, no son pocos los empleados, en todo tipo de actividades, que viven dispersos por todo Alicante, percibiendo extras que luego gasta en sus zonas, por lo que la riqueza se expande de forma horizontal a toda la ciudad y en todos los sectores, por muy ajenos que puedan resultar a priori de la fiesta en sí misma.

Es por ello, que considero que un Ayuntamiento que maneja un presupuesto de 360 millones de euros, únicamente destine un 0,12 % del mismo a esta gran fuente de riqueza, puede no ser lo más acertado.

En un año, además, donde ha habido muchas críticas por la privatización de espacios públicos llevados a cabo por distintas comisiones, con el fin de poder financiarse, un aumento de la subvención directa, quizás evitaría que las comisiones tengan que vender su alma al mejor postor para poder sobrevivir.

No podemos pretender tener la mejor y más grande de las fiestas y dejar a los miembros de la Federació, que no olvidemos, son todos voluntarios y no profesionales, el tener que buscarse cada año la vida para ofrecernos espectáculos y actos cada vez más vistosos. No podemos exigir que todo salga perfecto y cada año sean las mejores Hogueras de la historia, y mirar hacia otro lado cuando las cuentas no salen. No podemos sacar pecho en los actos de Hogueras y no apoyarlas donde se debe: en el presupuesto.

Si decimos Hogueras, hacemos Hogueras. Si queremos crecer cada vez más y de forma sostenible y ordenada, el Ayuntamiento y la Federació deben ir de la mano, y no solo simbólicamente, sino presupuestariamente. Estoy convencido que gobierne quien gobierne y esté quien esté en la oposición nadie de opondría a aumentar, quizás incluso doblar, la aportación municipal a la Fiesta. Hagamos las cosas fáciles a aquellos que nos hace felices. Hagamos ciudad, hagamos Fiesta, hagamos grande y rica a Alicante, hagamos aun más grande a les Fogueres de Sant Joan.