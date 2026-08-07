Marruecos, un vecino vulnerable

"En la cuestión de los refugiados nos enfrentamos a lo que es el mayor reto del que he sido testigo durante mi mandato -escribió Angela Merkel en "Libertad (Memorias 1954-2021)" pág. 558- … Ahora es cuando se va a ver si Europa está a la altura de las circunstancias". Unos días más tarde, el 15 de septiembre de 2015, aceptó en su país a casi un millón de refugiados de Siria y los Balcanes Occidentales, del este europeo y de África -Libia, Siria, Eritrea, Somalia...- lo que le supuso un duro enfrentamiento con sus socios socialcristianos, CSU, aunque obtuvo el respaldo del Partido Socialista.

La canciller alemana desarrolló toda una estrategia europea al grito de "lo lograremos" a petición del primer ministro italiano Mateo Renzi, y no dejó sola a Italia. "Quedó claro que toda Europa y también Alemania tenía un problema importante que duraría mucho más allá de ese día". La estrategia se concretó, primero, en el acuerdo Unión Europea-Turquía y en la cumbre de la Unión Europea y África en noviembre del mismo año. En tercer lugar, nadie abandona su hogar frívolamente, incluso quienes lo hacen debido a la falta de perspectivas económicas. En cuarto, "Alemania es un país de inmigración la falta de mano de obra cualificada coligada a dicho desarrollo hacen que la inmigración regular resulte indispensable" (pág. 593 y ss). Merkel insistió en una solución europea al problema consensuado las medidas legislativas y administrativas internas, incluida la emigración secundaria. Ahí encontró el apoyo práctico "del recién llegado presidente español, Pedro Sánchez".

Merkel se presentó a canciller por última vez en 2017 y ganó de nuevo las elecciones infligiendo una dura derrota a la ultraderecha de AfD. Mientras que Orbán, el líder europeo de la extrema derecha, resultó derrotado en Hungría.

El gobierno español se mantiene en una línea coherente con la estrategia diseñada por Angela Merkel y respaldada por el Parlamento Europeo. El pacto de la Unión Europea con África sobre la migración sigue en vigor, pero es indispensable que se manifieste también la unidad de la Unión Europea y el respaldo de la Comisión como ha hecho la presidenta Von der Leyen, estos días.

El gobierno de Pedro Sánchez se mantiene dentro de las líneas de Estrategia de Seguridad Nacional 2021 (ESN2021) y de la Directiva de Defensa Nacional (DDN) 2020. Para nosotros es una prioridad la estabilidad del flanco sur, especialmente el norte de África y el Sahel por su impacto en el terrorismo, las migraciones y la seguridad marítima; así como la protección de Ceuta, Melilla, Canarias y los espacios marítimos españoles dada su importancia estratégica.

Marruecos se sumó a los Acuerdos de Abraham por el que reconoce al Estado de Israel a cambio de que Estados Unidos reconociera la soberanía marroquí del Sáhara, es por lo que España se sumó a la estrategia alauita sobre el Sáhara. El reino marroquí reivindica Ceuta y Melilla, aunque la ONU ya dirimió que no son colonias; y si pudiera reivindicaría Canarias dada la riqueza de la plataforma continental oceánica; la estrategia de España ha sido tejer una red de intereses entre España y Marruecos con el respaldo político, comercial y financiero de la Unión Europea. España y Europa han apoyado a Marruecos como socio comercial y han dado ayudas para frenar la inmigración irregular en los países de origen, potenciando la inmigración regular de temporeros marroquíes, y no apoyando las revueltas importantes en la región del Rif contra el gobierno de Mohamed VI; la última colaboración es la organización del próximo Mundial de fútbol entre España, Portugal y Marruecos. Qué duda cabe que Marruecos ha sido colaborador necesario -y también EE. UU. Inductor- en el último asalto a la frontera ceutí; tan necesario colaborador en la entrada como en la salida; pero a España no le interesa desequilibrar la frágil monarquía marroquí. El Gobierno se mantiene firme en no reconocer ninguna reivindicación territorial; mantiene una capacidad militar claramente disuasoria sin que Marruecos aparezca como enemigo en ningún documento; y cualquier crisis es siempre una crisis con la Unión Europea e incluso con la OTAN pero nunca un enfrentamiento bilateral España Marruecos.

"Hay una estrecha relación entre la política interior, la de desarrollo y la exterior, la globalización nos conduce a una situación en que de repente nos damos cuenta de que si no hacemos algo respecto a la política exterior y de desarrollo, incluso más allá de las fronteras europeas, las consecuencias en la política interior pueden ser graves" (Merkel). Empezando porque revitaliza a la extrema derecha.