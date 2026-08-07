Opinión | El teleadicto
¿Más premios?
Cuando la temporada de premios parecía más que saturada surgieron los ‘Anillos de oro’, con el fin de reconocer las mejores series de la temporada. Que la ficción vive uno de sus mejores momentos es una evidencia, pero tal vez convendría no demorarse tanto a la hora de hacer balance del año. La gala de la primera edición de este certamen se llevó a cabo a finales de junio en Tenerife, y pasó un tanto desapercibida. Tengamos en cuenta que en enero ya se celebraron los Premios Feroz, cuyo palmarés también incluye galardones para las categorías de ficción televisiva de drama y comedia, y que estos galardones otorgados por la Asociación de Periodistas Cinematográficos han alcanzado un gran prestigio en solo una década.
¿De dónde surgen, pues, los premios Anillos de Oro? Se trata de una iniciativa del Círculo de Profesionales de las Series Españolas (CPSE), una entidad sectorial nacida para promover, defender y desarrollar la industria de la ficción seriada nacional.
En su primera edición los principales recayeron en ‘Anatomía de un instante’ (recuerdo imborrable hacia Manolo Solo), ‘Poquita fe’, ‘Esta ambición desmedida’, ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ y ‘Los mil días de Allende’, y el premio de honor fue para Antonio Resines.
No está de más recordar que el origen de la nueva edad de oro de las series españolas tuvo lugar cuando Canal + decidió emprender proyectos que aunasen calidad e innovación. De ahí salieron en 2010 ‘¿Qué fue de Jorge Sanz?’ y en 2011 ‘Crematorio’. Solo hace 15 años. Desde entonces, tanto las plataformas como los títulos han crecido exponencialmente. ¿Qué futuro deparará a la ficción? Por el momento lo único seguro es que los Premios Anillos de Oro se celebrarán cuatro años más en Tenerife.
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