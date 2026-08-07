Un verano para resetear

Cuando cualquier persona se queja del calor que hace este verano se suele decir que lo normal en verano es que tengamos calor. Pero tanto calor no, porque una cosa es que las temperaturas sean altas en Verano y otra bien distinta es lo insoportable que está suponiendo el tremendo calor que estamos pasando y que hace ciertamente difícil pasear por la calle y vivir. Miedo da ya la factura de la luz en septiembre con el aire acondicionado puesto casi todo el día. Y es que nunca como hasta ahora se han buscado con tanto anhelo los establecimientos comerciales con aire acondicionado y los restaurantes para poder pasar el día cuando es preciso salir a la calle a realizar cualquier gestión. Y la cantidad de gente que se lleva su portátil a alguna cafetería con aire acondicionado para que al “abrigo” de una bebida realizar sus tareas de cada día hasta que alguien le dice que lleva ya mucho rato y hay que “mover” las mesas.

Es verdad que en verano hace calor, pero respecto a lo del “cambio climático” es hora de que se le vaya dando la razón a los que reclaman más atención a este problema, porque es cierto que esto ha dejado de ser normal para pasar a ser un grave problema. Y luego en Septiembre y Octubre vendrán la dana y sus “acompañantes”.

Siempre ha hecho calor en verano y frío en invierno y en verano siempre ha habido algún incendio. Pero lo que se está viendo ahora no es normal y llegará un día en el que nos rasgaremos las vestiduras de no haberle hecho caso a tanta advertencia del planeta y la naturaleza.

Además, en el mes de agosto no todo el mundo está de vacaciones, sino que hay muchísima gente trabajando, lo que hace ciertamente más difícil desempeñar cualquier actividad laboral, y, sobre todo, las que tienen relación con las que se realizan al aire libre, tales como actividades de jardinería, u otras semejantes, que requieren la realización de un trabajo físico que se une con el calor que está haciendo, lo que exige que quienes tengan problemas del corazón tengan que observar cuidado por estos excesos.

También se ha dicho que el verano sirve para hacer un parón en una vida que es frenética, porque se vive a mil por hora sin que nos dé tiempo a pararnos a pensar en nada. Pero está claro que la época del verano supone un punto final de los meses anteriores y significa que a partir de Septiembre se empieza otra “época” que queremos distinguir de la anterior. De ahí que vengan los nuevos objetivos, los deseos de cambiar cosas, y de introducirlos en nuestras vidas. Es lo que algunos denominan como el “reseteo” en la vida del ser humano.

Así, cuando se dice que una persona necesita "resetearse", normalmente se quiere expresar que necesita hacer una pausa y replantearse algunas cosas para comenzar una nueva etapa con mayor claridad. Esto es, introducir cambios en su vida, tales como suprimir hábitos perjudiciales, analizar cuáles son las verdaderas prioridades y objetivos de una persona, intentar reducir el estrés y hacer las cosas con más calma, cambiar de rumbo si la situación personal o profesional lo aconseja, o aprender de los errores para darse cuenta de que determinadas cosas hay que hacerlas de otra manera.

Pero también se dice que resetearse no significa olvidar el pasado ni empezar desde cero como si no hubiera existido, porque el pasado siempre está ahí y no puede ser ignorado, porque sería un error pretender suprimir algo que ha existido, ya que eso siempre ayuda hasta cuando uno puede haberse equivocado.

Lo importante es que si eso ha ocurrido saber pedir perdón e intentar no causar daño a nadie, y aprender de esos errores. Resetearse supone darse cuenta de lo que ha existido y tomarlo como referencia de partida, pero esa expresión no supone lo que algunos intentar hacer cada final de verano, que es una especie de compromiso para “empezar de 0”, porque nunca ocurre así, ya que el “0” está muy atrás en la vida de cada uno. Y no se empieza, sino que se continúa. Pero de otra manera, o teniendo en cuenta otros valores y anteponiéndolos a unas formas de ser o conductas que eran inapropiadas, pero que te das cuenta de ello, porque alguien te lo dice y que tras una reflexión se asumen los errores en la forma de comportarse.

Por ello, lo más saludable suele ser conservar la experiencia adquirida y utilizarla para tomar mejores decisiones en el futuro. Porque “resetear” es también cambiar de enfoque o dejar atrás una situación, porque la experiencia también es un grado a tener en cuenta y no se puede olvidar.