Cien vidas después

A la frontera sur se la narra demasiadas veces con palabras interesadas, como quien carga una bala en un casquillo, instrumentalizando el lenguaje en busca de la reacción al miedo de las gentes que anula casi automáticamente su empatía, privándonos en muchos casos de la verdad entera. Se habla de "invasión" para no decir muerte, tragedia humana, mafias, guerras o pobreza. Se agita el miedo para no mirar los cuerpos, para deshumanizar a quienes migran. Se fabrica alarma para no escuchar el silencio espeso que dejan más de un centenar de vidas migrantes perdidas en el entorno de Ceuta. Y cuando una sociedad acepta ese trueque miserable -menos humanidad a cambio de más ruido- no solo fracasa la política migratoria: se degrada la democracia.

Desde CC OO lo hemos dicho con claridad, también en palabras de Unai Sordo: España tiene que salir del "discurso del penúltimo contra el último". Ese es el veneno de fondo. Convencer al trabajador y trabajadora precaria de que su enemigo es quien llega exhausto, perseguida y sin nada, y no quien precariza salarios, especula con la vivienda o desmantela servicios públicos. Ese marco no describe la realidad: la intoxica.

Llamar "invasión" a una tragedia humana es una indecencia política. La palabra no es inocente: prepara el terreno para que las personas dejen de verse como personas y pasen a percibirse como amenaza, como avalancha, como cifra sin rostro. Primero se manipula el lenguaje; después se abarata la compasión. Y cuando la compasión se abarata, la vida humana cotiza a la baja. Ahí empieza todo.

Y no es solo el número de muertos, es la facilidad obscena con la que esos muertos pasan a segundo plano en cuanto entra en escena el rifirrafe partidista, la escenografía securitaria o la sobreactuación ultra. Las personas migrantes aparecen entonces no como sujetos de derecho, sino como munición retórica. Se discute quién gana el relato mientras el mar devuelve cadáveres. Se calcula el coste diplomático mientras las familias ni siquiera pueden llorar con nombre y tumba. La frontera se convierte así en una cinta transportadora de deshumanización.

Y, sin embargo, detrás de cada salto, de cada travesía, de cada cuerpo tragado por el agua o aplastado por la violencia fronteriza, hay una cadena de intereses muy concretos. Marruecos utiliza la presión migratoria como palanca geopolítica frente a España y la Unión Europea. No es una sospecha ingenua: es una práctica de chantaje político recurrente. A un lado y al otro de la frontera, la vida de los pobres se usa como pieza de negociación. Y, por encima, se consolida un eje internacional de ultraderecha que necesita convertir la migración en una guerra cultural permanente: Trump, Netanyahu, los gobiernos y partidos ultras, en definitiva, toda esa internacional reaccionaria que vive de fabricar enemigos de abajo para proteger privilegios de arriba.

Porque eso es lo que hay detrás del grito de "invasión": no un diagnóstico, sino un negocio político. El negocio del miedo. El negocio electoral del odio. El negocio geoestratégico de quienes juegan al control de fronteras como quien mueve fichas sobre un mapa, sin mancharse nunca las manos con el barro, la sangre o la sal. Mientras tanto, quienes mueren no aparecen en las cumbres ni en los pactos: aparecen, con suerte, en una estadística. Y a veces ni eso.

Desde una mirada sindical, esto no puede analizarse al margen del modelo económico global. Las migraciones no brotan de la nada. Las empujan las guerras, el saqueo de recursos, la desigualdad entre territorios, el patriarcado, la crisis climática, el neocolonialismo y las políticas comerciales que expulsan a millones de personas de cualquier horizonte de vida digna. Luego Europa necesita su fuerza de trabajo en la agricultura, en los cuidados, en la hostelería, en la construcción, pero la quiere callada, barata y vulnerable. Mano de obra imprescindible; derechos prescindibles. Esa es la hipocresía estructural.

Por eso CC OO decimos basta al cinismo institucional y a la barbarie verbal. Defender los derechos de las personas migrantes no es un gesto caritativo: es una posición democrática de fondo y una exigencia de justicia social. No hay derechos laborales sólidos en una sociedad que tolera bolsas masivas de trabajadores sin papeles, sin protección y sin voz. No hay convivencia posible si se normaliza que más de cien muertes puedan quedar arrinconadas por una tertulia. No hay frontera segura cuando lo que se protege es la indiferencia.

Lo primero, es devolver dignidad a quienes ya no pueden reclamarla. Sacarlas del anonimato al que las condena el discurso moral dominante. No fueron una "presión migratoria". No fueron una "entrada irregular". Fueron personas. Personas con miedo, con nombres, con familia, con hambre, con esperanza, con una vida entera empujándolas hacia delante. Si la política no es capaz de empezar por ahí, no merece llamarse política.

Ceuta y Melilla no necesitan más demagogia de uniforme ni más pirotecnia ultra. Necesitan verdad, responsabilidad internacional y una ruptura frontal con ese uso del lenguaje que convierte a las víctimas en amenaza. Necesitan servicios públicos suficientes para ganar capacidad de respuesta no solo inmediata, también sostenida. Y necesitan algo todavía más básico: que no dejemos que esas vidas se hundan por segunda vez, ahora bajo el peso de la costumbre.

Porque una frontera que banaliza la muerte no protege a nadie. Solo nos degrada a todas.