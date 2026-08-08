Opinión | Cine | Crítica
Guerra de sexos
"El último mono"
★
Director: Joaquín Mazón
Reparto: Juan Dávila y Susana Abaitua
El asunto colea desde que el mundo es mundo, y el cine ha dado cuenta de ello con comedias muy brillantes como La fiera de mi niña. Rodada en blanco y negro, desprendía toda la gama de colores que proporciona el entretenimiento inteligente.
El último mono promete más de lo que da, puesto que la idea de partida, el enfrentamiento entre un coach para hombres y una coach feminista que se dan el beso cuando todavía queda la mitad del metraje, ponía en bandeja componer una paleta de situaciones chocantes. Pero la película nunca termina de levantar el vuelo. Al contrario, se agota enseguida entre tópicos que en la mayor parte ni siquiera despiertan una sonrisa.
Y nos da pena, puesto que el director Joaquín Mazón había logrado una comedia notabilísima en La vida padre (Enric Auquer y Karra Elejalde), y los guionistas Joaquín Oristrell y Yolanda García Serrano vienen de recoger el Goya por La cena. Pero el cara a cara entre los actores Juan Dávila y Susana Abaitua resulta siempre forzado y se hace demasiado largo para lo poco que dura.
Cuesta creer que un proyecto semejante se haya convertido en realidad gracias a la participación de dos televisiones públicas, TVE y la autonómica valenciana, por mucho que su productor sea castellonense. Este tipo de cine estrictamente comercial sólo se comprende en el contexto de las cadenas privadas o alguna plataforma. Mucho nos tememos que ni siquiera encuentre el público que busca.
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