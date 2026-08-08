Estos humanos son raritos

─Estoy leyendo una revista científica terrestre, Pa.

─Tú y tus excentricidades…

─No lo son. Verás, los expertos alertan del incremento de población que toma compuestos clorados para tratarse un tumor, una terapia que solo daña la salud. Y hay un reportaje de unos periodistas que siguen a uno de estos grupos durante dos meses.

─No sé si esto tiene interés.

─Lo tiene, y te lo voy a explicar. Hay una paciente que llevaba años enfrentándose a un cáncer de mama metastásico, una enfermedad incurable, pero tratable, y cuya supervivencia ha ido aumentando en los últimos gracias a los avances médicos. Había estado siguiendo un tratamiento hormonal que le había dado buen resultado para controlar la patología, sin embargo, un día decidió abandonar esta terapia y empezar a tratarse con lejía.

─¿Con lejía?

─Como lo oyes. Le─jí─a.

─¿Eso sirve para algo?

─Por supuesto no sirven para curar un cáncer, de hecho lo empeora, pero cada vez recurre más gente a ese tipo de “terapias”. De hecho, asociaciones científicas han emitido comunicados alertando de sus riesgos e incluso se han procesado a médicos que han recetado a sus pacientes dióxido de cloro para tratar el cáncer.

─¿En serio?

─Muchísimos médicos –la práctica totalidad─ advierten a la sociedad de lo perverso de este planteamiento.

─¿Entonces?

─Las redes sociales, Pa. Allí se argumenta toda clase de ocurrencias y la gente, desesperada, se lo cree.

─¿Dónde están el sentido crítico, la racionalidad, la formación científica, la valoración objetiva de riesgos y beneficios?

─Algunos pierden todo eso cuando se sientan en el foro de una red social, donde individuos de cualificación nula, amparados muchas veces por el anonimato, vomitan ocurrencias sin medir las consecuencias. Y a muchos les da lo mismo que esa opinión o recomendación de un tratamiento médico provenga de un cantante, un influencer de dudosa formación o directamente de un lerdo merecedor de calificativos mayores.

─¿Pero es tan fácil acceder a estos foros?

─Sí, basta con una simple búsqueda en una app de mensajería para descubrir un mundo perverso, pero muy bien estructurado: se pueden encontrar desde perfiles que entran contando el tipo de cáncer que tienen y buscando consejo para tomarlo, hasta testimonios de gente que afirma haberlo utilizado los compuestos clorados con buenos resultados.

─Esto recuerda a la campaña antivacunas.

─Así es. Durante y después de la pandemia arreciaron los testimonios de “expertos” despotricando de las vacunas. Y por mucho que ha habido médicos desgañitándose en mostrar que las vacunas son uno de los grandes avances de la Humanidad, algunos le dan más crédito a la aparición de fantoches impostados que a toda la evidencia científica, que es abrumadora en ese asunto también.

─Es increíble la información que ofrecen estos lugares. Me estoy metiendo y veo que comentan qué es el dióxido de cloro, “cuál es el mejor” dentro de los subtipos, la cantidad de líquido con la que debe mezclarse el químico, el “mejor” agua para hacerlo, los lugares donde se puede comprar o qué pasa si tienes empastes; también explican los “protocolos” sobre cómo consumirlo: oral, dermatológico, anal, inyectado…

─Sí, y eso le da una apariencia de cierto cientifismo…

─Además veo “Testimonios”, un espacio donde se encuentra a pacientes que afirman haber superado distintos tipos de cáncer gracias a esta lejía.

─Sí, es un completo: el dudoso, el desesperado, el poco preparado científicamente, poco a poco va entrando en esa dinámica que pintan de color rosa.

─Pero alguien sacará provecho de esto, creo yo…

─Sí. Hay asociaciones y fundaciones. Te has de suscribir, pagar una cuota y te explicarán qué es lo más adecuado para cada caso.

─Miedo, desesperación y falta de conocimiento.

─¿Perdón?

─Esos son los ingredientes de este asunto letal.

─¿Y cómo lo resolvemos, JC?

─Tres recetas, Pa: educación, confianza en la ciencia y buscar fuentes de información verdaderamente fiables.

─Yo añadiría una cuarta: si eliminasen el anonimato de las redes sociales todos saldríamos ganando… sobre todo la fiabilidad de algo que podría ser realmente bueno pero que se está convirtiendo en medios perversos contra la verdad y la razón.