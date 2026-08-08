En medio de la selva

Un juzgado de la estadounidense Santa Fe ha condenado a Meta, la aplicación que sirve como matriz a las plataformas más usadas del mundo como feisbuk, instagram, guasa y messenger, a soltar 567 millones de dólares al maximizar la interacción de los usuarios hasta poner en riesgo la seguridad de los mismos exponiéndolos incluso a la explotación de depredadores sexuales. La multa irá destinada a la creación de un fondo de reparación de la salud mental de los afectados, además de establecer límites temporales para quienes se asoman en esas edades, restricciones a las notificaciones y afinar el sistema de comprobación de las denuncias de abusos. Algunos países han empezado a prohibir el acceso de las criaturas, Indonesia ha metido en el saco a TikTok y a youtube y Von der Leyen anda para variar con el borrador a cuestas. Distraídos estamos.

El caso es que, tras el duro día proveniente de una noche en la que pegué un brinco sobre el colchón convencido de asfixiarme bajo esta temperatura tan ideal a la que venimos asistiendo, no tenía el cuerpo para meterme a buscar una peli que quién sabe si iba a llevarme a un mundo de simbolismos abstractos o de tramas de física, sueños y realidades paralelas, así que me di a TikTok. La ventaja es que ya no soy ningún niño, pero bueno eso no significa que no disponga uno de su corazoncito y de que se encuentre vulnerable. Como soy neófito en la materia me echo en sus brazos sin saber con lo que iba a encontrarme, pero no se hace esperar. Madre mía la que se me vino encima.

De las primeras que aparecen en pantalla de entre la pila de imágenes que no dan un respiro es la de Serrat, acompañada de una voz en off que recita: «Una oleada de profunda melancolía acaba de invadir el universo de la música tras conocerse una noticia sumamente desgarradora. La hija del legendario cantautor ha salido ante los medios con los ojos empañados en llanto para validar este durísimo momento familiar. La noticia se propagó inmediatamente por las plataformas digitales despertando una inmensa angustia. Cómo asimilar que el poeta que nos mostró que se hace camino al andar se encuentra enfrentando una de sus batallas más complejas. Diversas personalidades de la cultura han comenzado a unirse en una sola voz pidiendo mucha fuerza y luz en estas horas tan grises. Mientras sus seres queridos intentan procesar este amargo y difícil capítulo, nos unimos con total empatía al sincero deseo de que la paz y el consuelo abracen el corazón de toda su familia». Pego un salto a las cabeceras tradicionales y con lo más reciente que me encuentro es con que el noi anda por Viana entre viñedos y pájaros. Pero como el perturbador algoritmo ha notado el interés me sirve sucesivos relatos de las agonías que están sufriendo Raphael, María Magadalena, o sea Ángela Carrasco, y Palito Ortega. Aquí no hay quien se salve.