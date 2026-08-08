Vida obsesiva

Hasta los más limpios de pensamiento y relajados de espíritu, pasan por algún periodo de obsesión, esa idea que se te mete en la cabeza y parece que se impregna de la esencia misma de la persistencia y no te deja ni a sol ni a sombra, y cuando parece que la has superado vuelve a aparecer como si tal cosa.

Aprendemos a levantar barreras para intentar darle esquinazo, pero sabe, como nadie, sortear todo tipo de impedimentos para asentarse nuevamente en nuestra sesera hasta dejarnos momentáneamente derrotados.

En tiempos de crisis las obsesiones se agudizan y corren como un reguero de pólvora de cabeza en cabeza, trasmitiendo una especie de sensación colectiva que consigue inflamar sectores completos de la sociedad. Parece que cuando son universales son más llevaderas, pero no dejan de ser lo que son.

Los medios de comunicación se han convertido en uno de los instrumentos más potentes en la generación de obsesiones colectivas, porque cuando alimentan un tema lo explotan hasta la saciedad, no dejando ni la más mínima posibilidad de que no estés pensando en ello.

Las controvertidas encuestas del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) promocionan cuatro obsesiones entre los españoles: la vivienda, la inmigración, los políticos y la corrupción, en ese orden. Ninguna de ellas nos deja respirar, porque los medios de comunicación nos machacan a diario con noticias en esas esferas.

Cuando de las colectivas pasamos a las personales y propias, la cosa empeora bastante más, hasta el punto de que nos hacen vivir en un proceso de esclavitud permanente. Una de las más comunes se centra en los temas de salud, que posiblemente se erijan en el prototipo de obsesión por antonomasia, sobre todo porque incide directamente en lo que más nos puede preocupar.

Hay que cuidar la alimentación, el ejercicio físico, los parámetros analíticos de colesterol, glucosa, ácido úrico, y un sinfín de cuestiones que nos pueden dislocar hasta la extenuación. Lo peor de este asunto es que la propia obsesión, además de amordazarnos y modificar constantemente nuestro estilo de vida y nuestra posible felicidad, genera los síntomas o los agudiza. La investigación nos dice que, si estamos híper preocupados por contraer un cáncer, tenemos una probabilidad significativamente mayor de enfermar que si no pensamos en ello.

Tendríamos que acogernos a las paradojas de la vida para compensar tanto pensamiento inmundo y salir airosos cuando nos vengan ofuscaciones fastidiosas. España sigue a la cabeza en consumo de alcohol y cocaína y, paradójicamente, tiene la esperanza de vida más alta de la Unión Europea, alrededor de los 84 años.

Lo que queda meridianamente claro es que la obsesión es la antesala de todo tipo de maldades, ya sean individuales o colectivas, y lo más sano es desterrarlas de nuestras vidas, si buenamente podemos.