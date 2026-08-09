La grandeza del artista

Sin embargo, el propio reconocimiento de Ramón Marco invita a plantear una reflexión necesaria. ¿Puede medirse la calidad de un artista únicamente por el número de premios obtenidos? Probablemente, no. Ramón Marco es un ejemplo excepcional, porque une ambas cosas: un legado artístico extraordinario y una trayectoria difícilmente igualable.

La historia de les Fogueres está llena de magníficos artistas que, por circunstancias muy diversas, no alcanzaron un reconocimiento oficial comparable. Algunos trabajaron durante años en categorías modestas; otros tuvieron una carrera demasiado corta como para acumular los premios de otros maestros, o simplemente encontraron una competencia extraordinaria en las épocas de mayor esplendor artístico; y otros, sencillamente, no coincidieron con el criterio de los jurados de su tiempo.

Porque los premios reconocen una obra concreta en un momento determinado, pero el verdadero valor de un artista suele ir mucho más allá. Está en la emoción que provoca una composición, en la innovación de una técnica, en la personalidad de un estilo o en la huella que deja en quienes contemplan su trabajo.

La historia de les Fogueres ha sido escrita, en muchas ocasiones, a través de los premios. Sin embargo, el arte no siempre coincide con los premios. Existen artistas cuya obra transformó la fiesta, emocionó a generaciones de foguerers o abrió nuevos caminos creativos y que, sin embargo, no ocupan hoy el lugar que merecen en la memoria colectiva.

Sería difícil entender la historia de les Fogueres sin nombres como Gastón Castelló, Remigio Soler, Pedro Soriano, Paco Vázquez, Paco Juan, los hermanos Gómez Fonseca, Pedro Espadero y tantos otros que, con más o menos galardones, han contribuido a construir el patrimonio artístico de nuestra fiesta. Todos ellos forman parte de una misma historia, escrita con cartón, madera, pintura, imaginación y miles de horas de trabajo silencioso.

Ramón Marco seguirá ocupando un lugar privilegiado por méritos propios. Su extraordinaria historia es un hecho objetivo y merece ser reconocido. Pero quizá el mayor homenaje que podemos rendirle sea recordar que el arte no siempre cabe en una clasificación. Porque los banderines engrandecen un currículum, pero son las fogueras las que permanecen en la memoria.

Y esa memoria pertenece, sin excepción, a todos los grandes artistas que han hecho de les Fogueres una de las manifestaciones más importantes del arte efímero.