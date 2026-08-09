No dejar a nadie atrás

En estos días de agosto en los que Elche huele a pólvora y el repique de campanas de la Basílica de Santa María nos anuncia que los días grandes ya están aquí, es imposible no contagiarse de la emoción. Las calles ilicitanas bullen con la música de las bandas, el color de los desfiles y el murmullo de los reencuentros bajo nuestro Palmeral. Es el momento del año en el que salimos a compartir la alegría. Desde Cáritas, donde cada día caminamos al lado de las personas y familias que más sufren, contemplamos este ambiente con una mirada llena de esperanza. Sabemos bien que, más allá del confeti y la música, nuestras fiestas patronales esconden un poder maravilloso: su increíble capacidad para unirnos, sanar heridas y ser una herramienta de integración social.

Vivimos en una sociedad marcada por crecientes desigualdades y exclusión que a menudo aíslan a los más vulnerables. Pero cuando llega agosto a Elche, el guion cambia por completo. Bajo el cielo iluminado de la Nit de l’Albà, cuando miles de palmeras de fuego estallan a la vez, no importan las diferencias sociales. El cielo es igual de brillante para todos. Esa magia festiva difumina las barreras y permite una interacción más igualitaria. Personas que el resto del año se sienten invisibles o en los márgenes de la sociedad pueden participar en las mismas actividades, disfrutando de un trato respetuoso que les devuelve el orgullo y un profundo sentido de pertenencia. El contacto directo en la plaza o en la calle reduce los prejuicios y enciende la empatía.

Más allá del confeti y la música, nuestras fiestas patronales esconden un poder maravilloso: su increíble capacidad para unirnos, sanar heridas y ser una herramienta de integración social

Detrás de este milagro diario de acogida, y también durante el bullicio festivo, late el corazón incansable de nuestro voluntariado de Cáritas. Son ellos, nuestros voluntarios, quienes, con su tiempo, su escucha y su sonrisa constante, tienden puentes para que nadie viva estos días en la soledad o el olvido. Su labor encarna los valores de la fiesta comunitaria: estar al lado del otro, tender la mano y recordar que la alegría solo es completa si es compartida. Colaborar activamente en los preparativos, en el montaje de una barraca o en las actividades del barrio ofrece a quienes acompañamos una oportunidad única para tejer redes, hacer amigos y desarrollar habilidades valiosas para sus vidas. Asimismo, para las personas migrantes que llegan a Elche buscando un futuro, la fiesta es el mejor cartel de bienvenida. Es una invitación abierta a descubrir el orgullo del Misteri d’Elx, a dejarse abrazar por nuestras tradiciones y a crecer juntos como una comunidad que celebra la diversidad como una riqueza.

Por supuesto, hacer que esta alegría llegue a cada rincón exige el compromiso de todos. El gran reto es garantizar que estas celebraciones sean verdaderamente inclusivas y accesibles, rompiendo las barreras económicas, físicas o culturales que perpetúan la exclusión. Por eso, la colaboración entre el Ayuntamiento de Elche, las entidades festeras, las empresas y las organizaciones sociales es vital para que nadie se quede mirando desde la barrera.

Son nuestros voluntarios quienes, con su tiempo, su escucha y su sonrisa constante, tienden puentes para que nadie viva estos días en la soledad o el olvido. Su labor encarna los valores de la fiesta comunitaria

La verdadera riqueza de Elche no se mide solo por sus palmeras, sino por su capacidad para acoger y celebrar a todos sus miembros sin importar su condición.

Cuando el 13 de agosto la gran Palmera de la Virgen estalle a medianoche en lo alto del cielo, recordemos que su luz nos ilumina a todos por igual. Mantengamos encendida esa chispa de solidaridad y fraternidad durante todo el año. Disfrutemos de las Fiestas con el corazón abierto, agradeciendo el regalo de nuestro voluntariado y sabiendo que cada sonrisa compartida en la Roà o en la plaza es un paso más hacia una Elche más justa, inclusiva y llena de esperanza.

¡Visca la Mare de Déu! ¡Felices Fiestas para todos y para todas!