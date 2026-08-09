La política migratoria más barata es una escuela

Estos días hemos visto en Ceuta a unas 80.000 personas aprovechando el vacío existente en la frontera con Marruecos —dicen que hay unos 200 muertos—. Y es fácil quedarse ahí. Pero conviene recordar dos cosas:

Cuatro de cada cinco africanos que emigran no van a Europa , sino a un país vecino —lo recoge el propio Plan África del Gobierno español—: quien llega a una valla es la excepción.

, sino a un país vecino —lo recoge el propio Plan África del Gobierno español—: quien llega a una valla es la excepción. Casi nadie cruza el mar por gusto. Detrás de cada emigración de travesía suele haber un país que renunció a educar a sus niños, y que por eso arrastra una clase baja inmensa, una clase media que no acaba de nacer. Sin clase media no hay industria, ni empleo que retenga a los suyos. Lo que pasa en un aula de noventa niños no se queda allí: reaparece, años después, en una playa del Estrecho. La escuela no es solo un derecho de la infancia: es la política migratoria más barata, y la única que actúa sobre la raíz.

Para entenderlo, bajemos a una de Conakry —la ciudad de mi mujer, la que conozco por dentro—. Lo que pasa en ella vale para buena parte de África.

Conakry apenas tiene escuela pública. Cuesta creerlo en una capital de casi 3,5 millones de personas, pero en la ciudad más poblada de Guinea el Estado casi no construye colegios: cerca del 88 % de los centros de primer ciclo son privados. Así que educar a un hijo en Conakry no es un derecho, sino un gasto que cada familia gestiona por su cuenta y se estructura en tres tipos de escuelas.

La primera es la pública,la que debería ser de todos y apenas existe. En el conjunto del país, el Estado sostiene 7.572 escuelas primarias frente a 3.527 privadas; ese mapa nacional se invierte al cruzar la entrada de la capital. La norma fija entre 45 y 50 alumnos por aula. La realidad en Conakry son 60, 80 y hasta 90 niños apretados en la misma sala: la media oficial de la pública son 78 por aula, la más alta del país, y cuatro de cada cinco están sobrecargadas. Para meter a todos, muchos colegios funcionan en doble turno —hay más grupos de alumnos que aulas—.

Y es «gratuita» con comillas grandes. La matrícula no se paga, pero sí la cuota de la asociación de padres, el material —400.000 francos guineanos —GNF— (40€), en primaria; medio millón (50€) en el colegio; hasta un millón en el liceo (100€)—; el uniforme, la cartera y, en algunas escuelas, hasta parte del sueldo del maestro. Para una familia que vive una semana con menos de lo que aquí cuesta una cena, esa lista es un pared infranqueable.

No hace falta prohibirle a un niño que vaya a clase: basta con que el uniforme cueste una semana de jornales.

La segunda escuela es el privado intermedio: 30 o 45 niños por aula, cuotas asumibles y, a menudo, el sostén de una ONG que rebaja el precio para que la clase media urbana pueda pagarla —esta es la escuela de la que hablamos en el artículo anterior—. Es el escalón que convierte un aula en un grupo y no en una multitud, donde el maestro todavía puede saberse los nombres. Es también el más frágil: cuando la economía aprieta, son las primeras en entrar en crisis, con familias que dejan de pagar y profesores a los que se les debe el mes.

La tercera es la élite. Los colegios internacionales, con programa americano o francés, tienen 15 o 25 alumnos por clase y cuotas de dos a cinco millones de GNF al año —de 200€ a 500€—. De esas aulas salen empresarios, diplomáticos, políticos: son la puerta a una universidad extranjera y, con ella, a otra vida.

Esa foto es solo la de la ciudad. De las 7.572 escuelas públicas del país, en Conakry hay solo 156; el grueso de la red se dispersa tierra adentro, con la mitad de los colegios en Nzérékoré, Kindia y Kankan. Allí el dinero ya no compra un aula menos llena: muchas veces no hay aula que comprar. Y donde el Estado no llega, es la propia aldea la que levanta la escuela y paga de su bolsillo al maestro: el país cuenta 633 de esas escuelas «comunitarias», nacidas del vacío.

Esa desigualdad no es accidental: es un mercado en expansión. En apenas veinte años, el sector privado ha pasado de educar a menos de uno de cada cinco alumnos de bachillerato a más de la mitad.

Al final del recorrido, el Brevet (equivalente al BAC, la selectividad en España). En 2025 lo aprobaron 78.222 jóvenes, el 59 % de los que llegaron a presentarse. Y presentarse ya era un privilegio, porque la mayoría de esa generación, hablamos del triple o más, se ha caído por el camino mucho antes, o nunca llegó a matricularse.

Mientras tanto, Bruselas presume de invertir en la educación de África: 150.000 millones de euros en su programa Global Gateway, con becas, formación profesional y hasta un programa de movilidad juvenil. Suena impecable. Pero casi nada de eso baja hasta el aula de noventa niños, ni a la aldea que todavía no tiene escuela o, si la tiene, cuenta con un profesor con escasa formación, que es de donde salen los más de 250.000 niños y niñas por año que, o no han acabado primaria, o no han acabado la escuela, o directamente nunca… nunca la han pisado.

En la inmigración todos manejan un relato, y el relato tiene una ventaja tramposa sobre el dato: gana quien lo cuenta más alto, no quien puede probarlo.

Por eso aquí me he limitado a traer cifras, y están todas comprobadas.

Cuenta los niños de la foto: no salen las cuentas con los pupitres. De clases como esta sale, años después, quien acaba jugándose la vida en una patera. Probablemente, un tiempo después de que se le hayan apagado esas risas interminables que los caracteriza de pequeños.