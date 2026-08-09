El reventón

¡Ya estamos en agosto!, y seguimos con la incertidumbre de la llegada de más olas de calor y, de algún que otro calentón cálido o térmico. Ahora, ya no se suele hablar de las famosas «cabañuelas», aunque es posible que estén por ahí escondidas dentro del cambio climático. Hoy, festividad de la mártir religiosa carmelita descalza, Sor Teresa Benedicta de Jesús, que falleció en 1942 en el Campo de Concentración de Auschwitz, el nueve de agosto, volvemos a recordar a las «cabañuelas» que, según este sistema tradicional al uso de nuestra zona de predicción meteorológica a largo plazo y sin justificación acreditada, nos dicen que a esta fecha le correspondería al mes de abril. Así, sino cambia el asunto para entonces, tal vez el clima para dicho mes al año próximo, sea seco. A pesar que el refranero popular nos vaticine que, en «Agosto, frío en el rostro». Veremos si coincide que en este día refresque un poco. Pero, tengo pocas esperanzas, y se siga manteniendo el calor.

Recuerdo que, el 14 de junio de 2020, estando en plena pandemia de la covid, publicaba en edición digital por razones obvias en esta misma sección de «La Riá», el artículo titulado «A golpe de diccionario», en el que debido a la reclusión, clausura, destierro, o confinamiento que estábamos sufriendo, teníamos que distraernos de alguna manera. Por lo que me lancé a rebuscar entre las páginas del diccionario, que por cierto no estaban cerradas sino abiertas. Así, en vez de intentar superarlo no como otros, ocupando el tiempo dedicándome a la gastronomía teledirigida por internet para freír un huevo, o atiborrando las redes con miles de chorradas, o corriendo el maratón por el pasillo; decidí, mantener abiertas las páginas del diccionario intentado buscar o recordar el significado o los sinónimos de algunas palabras, que dejaron su impronta grabadas en nuestra memoria en esos momentos en que nuestra vida quedó paralizada o estancada por aquella situación sanitaria. De esta manera, fueron fluyendo a través del diccionario: virus, pandemia, epidemia, sintomático, asintomático, simétrico, asimétrico, pico, nueva, tanatorio, normalidad, morgue, geriátrico, solidaridad y fase, que como sabemos esta última viene a significar, «cada uno de los distintos estados sucesivos de un fenómeno natural o histórico o de una doctrina o negocio». Sin dejar a un lado, dos palabras de las más empleadas cuando se nos anunciaba la intervención del grupo de expertos para dar información sobre la situación sanitaria, y que al final sólo aparecía el famoso doctor Simón, como si fuera un gurú al estilo de guía con alta autoridad científica, predicando una y otra noche mientras sonaban cacerolas por las ventanas en la pandemia, haciendo múltiples referencia a «escalada» y «desescalada», sin llegar a entender realmente si la situación era «creciente o menguante», como si fuera el satélite Luna.

Pero, actualmente la situación hasta cierto punto es distinta y aparecen nuevas palabras que nos arrastran hasta el diccionario, tales como: cambio, ola, climático y reventón. Sobre esta última, nuestra curiosidad nos ha llevado al «Diccionario de Autoridades» de 1737, en el que se nos facilita resumiéndolas tres definiciones: la primera, si se aplica al trabajo o fatiga que aparece ante cualquier aspecto preciso o urgente. La segunda, sobre el aprieto grave, cuando te encuentras ante una dificultad. La tercera, la de «acto de reventar, romper o abrirse una cosa». Tal vez, esta última podría ser la más aceptable para lo que actualmente consideramos como «reventón climático o térmico o cálido, que una potente corriente de aire baja con fuerza desde una nube de tormenta e impacta contra el suelo.

Cartel anunciador de las fiestas de San Bartolomé 2006. / A.M.O. Legado Joaquín Ezcurra Alonso

Pero, dejemos a un lado lo de este reventón con que se nos amenaza a veces acompañado de avisos con colores climáticos, y pensemos que también podríamos aplicarlo cuando se produce en la rueda de un vehículo, o asimilarlo al de una carcasa pirotécnica.

Desdramatizando, podemos llegar a recordar la Feria en Orihuela y las Fiestas en algunas pedanías oriolanas en el mes de agosto y otros asuntos de hace veinte años.

En Orihuela Costa, por el contrario, se producía un vertido, al parecer de aguas fecales, en la Cala de La Mosca. Y en este mes, al igual que había sucedido en julio se prohibía el baño en alguna zona de Campoamor, concretamente en la playa del Barranco del Rubio, por la rotura de una tubería también de aguas fecales. Sin embargo, el 16 de agosto, la consellera de Turismo Milagrosa Martínez hacía entrega de una máquina para la limpieza de las playas, capaz de retirar pequeños objetos de distintas clases. El tema de limpieza también afectaba a Correntías Altas, por la gran acumulación de basuras y enseres inservibles abandonados en el acceso a Orihuela por la CV-95.

En aquel mes de agosto se celebró la tradicional Feria de Ganados en su 734 edición, dentro de la cual se llevó a cabo una exhibición ecuestre el día 19, con el título «Arte y fantasía del caballo español», que se desarrolló en el aparcamiento de Mercadona ubicado junto a la sede costera del Ayuntamiento de Orihuela, en Playa Flamenca. Según el concejal de Festividades Manuel Hernández Terrés, se pretendía con ello «potenciar la presencia de la feria en la zona costera». El mercado de ganado se instaló en el Palmeral de San Antón del 12 al 15 de agosto, llevándose a cabo el día de su inauguración una exhibición ecuestre y al siguiente una gincana. Por otro lado, estaba previsto un Concurso Morfológico Funcional de Pura Raza Española, que tuvo que ser suspendido por la falta de animales de estas características. Sin embargo, se celebró el concurso de arrastre caballar y vacuno. En el mercado se presentaron 360 cabezas de ganado, creciendo las transacciones comerciales, pero disminuyendo el número de espectadores y, probablemente, por el aumento del precio de los corrales, de 40 a 70 euros, restaron el número de ganaderos participantes. Hay que resaltar que todos los vehículos que llegaron a la Feria de ganados pasaron por un foso especial para desinfección de sus ruedas, y los corrales fueron previamente desinfectados, al igual que los vehículos en el que era transportado el ganado, llevándose a cabo las transacciones con la correspondiente guía sanitaria.

El Patrón de San Bartolomé. / Manuel Ortuño

Algunas pedanías vivían sus Fiestas y otras las iban anunciando. De esta forma, en San Bartolomé se celebraron desde el viernes 18 de agosto, hasta el viernes 25 de mismo mes. Dentro de las actividades, entre otras, actuó la cantante Rosa y la Década Prodigiosa. Hubo una gran carrera de burros, una Cabalgata de Luz y Color, y un desfile de Moros y Cristianos el domingo 20 de agosto, que por primera vez se efectuaba en una pedanía oriolana. Allí, participaron las siguientes comparsas: Moros Zulúes, Los Almizdranos, Caballeros del Cid, Piratas del Kairo, Contrabandistas y Peña Huertana de San Bartolomé. El día 19 de agosto se efectuó el Pregón de las Fiestas, dentro del cual se verificó la coronación de las reinas, asistiendo el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina Cañizares. Dicho pregón estuvo a cargo de Encarnación Fernández Ruiz, fundadora y presidenta de la Unión Musical de San Bartolomé, y como siempre la procesión tuvo lugar el día de la festividad del Patrón, el 24 de agosto.

Por otro lado, el sábado 18 de agosto en la pedanía de La Aparecida, se llevó a cabo la Coronación de las Reinas de las Fiestas, dedicadas a Nuestra Señora de Belén, programadas para los días 8 y 24 del mes de septiembre. El pregón estuvo a cargo de Carlos Depuy Elvira, capitán de navío y delegado de Defensa en Alicante. Asistió el alcalde José Manuel Medina Cañizares, y fueron elegidas reinas: María José Cámara (Reina de las Fiestas), Sara Simón Morga (Reina de la Juventud) y Merche Nicolás (Reina de la Simpatía), y las Infantiles, Belén María Córdoba Aro, Elena Morales Ruiz, Libertad María Noguera Pardo, María Sánchez Abellán, y las Reinas Mayores o Tercera Edad, Ángeles Alcocer Santos y Soledad Sánchez Martínez.

Recordemos aquellos tiempos de pandemia y otros de fiestas de 2006, mientras esperamos el eclipse solar del día 12, con la esperanza de que no se produzca un reventón.