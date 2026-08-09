Socialdemocracia: más que nunca, una necesidad democrática

La socialdemocracia, como tradición política europea, ha sido históricamente la gran arquitecta del Estado social, la impulsora de la homogeneidad social (Hermann Héller, jurista alemán) y la defensora de un principio básico: que toda persona, con independencia de su origen, pueda acceder a los mínimos vitales que garantizan una vida digna. Este proyecto político no es una abstracción teórica, sino una construcción histórica que ha dado forma a los sistemas de sanidad pública, educación universal, protección social, dependencia y pensiones que hoy sostienen la cohesión de nuestras sociedades. La socialdemocracia ha sido garante del Estado social, del Estado de procura existencial.

Desde mediados del siglo XX, la socialdemocracia ha sido el motor de las políticas públicas que han permitido que Europa sea el continente con mayor nivel de bienestar social. En España, hitos como la universalización de la sanidad, la expansión educativa, la creación del sistema de atención a la Dependencia o la consolidación de las pensiones no contributivas —elevadas significativamente en 1990 por el Gobierno de Felipe González— son ejemplos de cómo la acción política socialdemócrata ha transformado la vida de millones de ciudadanos.

La socialdemocracia ha defendido siempre que el Estado debe garantizar que “nadie quede atrás”. Y lo ha hecho no solo mediante grandes políticas públicas, sino también mediante el apoyo a los pequeños emprendedores, a la economía productiva local y a los proyectos que generan empleo estable (refresquemos el número de ocupados) y arraigo territorial. La socialdemocracia ha sido, además, la gran defensora del multilateralismo y del respeto escrupuloso al derecho internacional. Frente a los discursos aislacionistas o nacionalistas, la socialdemocracia ha apostado por una Europa fuerte, cooperativa y democrática, por Naciones Unidas y por la diplomacia como herramienta de paz.

El internacionalismo socialdemócrata no es retórico: es la convicción de que los grandes desafíos —migraciones, cambio climático, seguridad, desigualdad global— solo pueden abordarse desde la cooperación entre Estados y el respeto a las normas comunes. La socialdemocracia ha defendido siempre una Justicia independiente, profesional y ajena a presiones partidistas. Sin justicia imparcial no hay democracia, y sin democracia no hay Estado social. Debe de haber un respeto a la Justicia como valor constitucional, pero la Justicia también –y recíprocamente- debe respetar a la ciudadanía, actuar con criterios objetivos y no dejarse utilizar. Ya me entienden. En el ranking de opinión, vemos la crítica ciudadana a determinadas actuaciones judiciales y a determinados actores. Síntoma de que no se está haciendo todo bien desde el estamento judicial.

Del mismo modo, la socialdemocracia ha sido la gran adversaria del odio, del racismo, de la xenofobia y de cualquier forma de discriminación. Su proyecto político se basa en el respeto al diferente, en la convivencia plural y en la defensa de los derechos humanos. Hoy, cuando proliferan discursos que normalizan el insulto, la deshumanización del adversario y la violencia verbal, la socialdemocracia se convierte en un dique de contención imprescindible.

Señalo y reitero, una vez más, que la política debe ser un debate de ideas, no un lodazal de insultos. Sin embargo, asistimos a una degradación preocupante del discurso público, alimentada por sectores de la extrema derecha y por dinámicas tóxicas en redes sociales que incentivan la polarización y la mentira. Frases como “Pedro Sánchez, ¡hijo de puta”!, repetidas por jóvenes que desconocen la historia democrática de España, no son simples exabruptos: son síntomas de una “erosión cultural” que amenaza la convivencia y la legitimidad de las instituciones. No nos damos cuenta. La nostalgia franquista —“con Franco se vivía mejor”-dixit— es un delirio histórico, una falsedad que ignora la represión, la censura, la ausencia de libertades y la pobreza estructural de aquel régimen. La socialdemocracia, en cambio, ha sido la fuerza que ha consolidado la democracia, la igualdad y el progreso desde 1978. Es la constatación de una realidad histórica. No puede prestarse a bulos indecentes.

La extrema derecha pretende socavar los valores democráticos, cuestionar el modelo autonómico y poner en duda la igualdad de los ciudadanos. Ese camino es “inaceptable”. El Estado autonómico ha permitido descentralizar servicios, acercar la administración al ciudadano y garantizar derechos en todo el territorio. Desandar ese camino sería retroceder décadas. No rotundo a los cantos de sirena.