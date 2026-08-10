La Biblioteca Azorín, en positivo

A veces no queda otra que hacer de la necesidad virtud. Me ha ocurrido con la Biblioteca Azorín, que frecuento desde 1980. Como en toda relación, hemos tenido nuestros altibajos. Cuarenta y seis años dan para mucho. Al principio mantuve un idilio. A los 18 años quién no lo da todo. Recuerdo los ciclos de cine organizados por la Caja de Ahorros Provincial de Alicante, o recitales del grupo Mezcla en donde me sentía como un ángel que encuentra su paraíso.

Se me quedó grabada la mañana del día después de la riada que sufrió Alicante el 30 de septiembre de 1997. Se suspendieron las clases en todos los niveles. Las portadas de los diarios hablaban de catástrofe, de los cuatro muertos, de una jornada negra. Pero a las nueve de la mañana me encontré completamente solo ante más de media docena de periódicos. ¿Dónde estaban los lectores?

Al inicio del presente siglo comenzaron mis problemas con el edificio, que pedía una reforma a gritos. Sus malos olores, su deterioro, me llevaron a declararlo lugar «non grato» y dejé de visitarlo. Tras esa ruptura radical, pasados varios años recapacité, optando por regresar. Tampoco había muchas alternativas para los prensa-adictos en Alicante.

Desde entonces, poco a poco, fui haciendo de aquel entorno, otrora hostil, una extensión de mi casa. En la actualidad algunos de sus trabajadores me consideran de la familia. Con Vicent hablo de cultura, Paco me pregunta qué películas veré el viernes, Mil me invita a participar en su podcast, Rosa me presta las revistas para el fin de semana, Ana me sonríe todo el rato por las tardes, y Mar incluso me refresca con colonia cuando llego derretido por el sol. Todos me llaman por mi nombre. ¿Qué más puedo pedir?