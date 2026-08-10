Lo de Telemadrid es insólito. Hay que verlo para creerlo. Por mucho que imaginemos que es una televisión de trinchera, cuando sintonizamos con ella comprobamos que lo que ofrece va mucho más lejos de lo que cualquier código deontológico periodístico sería capaz de soportar. En su menú diario figura, tras el informativo de noche, un programa de análisis y debate de lo que ha dado de sí la jornada, ‘El análisis del diario de noche’ se llama. En él una serie de tertulianos y tertulianas se dedican a jugar al pimpampum contra Pedro Sánchez, con rótulos que van desde 'Mareta d´Or' para arriba. El anfitrión de la fiesta, Antonio Naranjo, va calentando el ambiente lanzando dardos a propósito de la agenda del día, mientras todos los intervinientes se crecen a la hora de enumerar epítetos contra el odiado líder. Milagrosamente, Isabel Díaz Ayuso siempre sale indemne de la quema, cuando no en volandas, como pasean el 15 de agosto a la Virgen de la Paloma.

Este modo de obrar, generalizado en las televisiones autonómicas, alcanza en Telemadrid su máximo esplendor, provocando al espectador no avisado las dudas acerca si lo que está viendo va en serio o son parodias en torno a la actualidad política.

En este contexto llegan los cambios en TVE. Javier Ruiz abandonó emocionado el plató de ‘Mañaneros 360’, ramo de flores en ristre, aplaudido por todo su equipo, y con un mensaje muy claro. “Ustedes tienen más poder del que imaginan cuando usan el mando a distancia”. Más allá del baile de nombres, de que Cintora pase a las mañanas, y que el equipo de magacines de actualidad se complete con Gonzalo Miró, Marta Flich, Martín Barreiro, Aida Bao, Silvia Intxaurrondo, Adela Fernández y Miriam Moreno, lo relevante es que con la llegada de La Séptima, durante el próximo curso va a haber partido.