El olvido y la memoria: de la nostalgia estéril al recuerdo útil (2/4)

Y el preámbulo antropológico y literario de la semana pasada viene a cuento de plantear cuáles pueden ser las razones últimas que tiene nuestra cultura y nuestra época para promover la permanencia del patrimonio arquitectónico y urbanístico, para su defensa y para buscar las actuaciones que permitan mantenerlo en pie y con un uso adecuado, como permanencia del pasado y legado para el porvenir. ¿Qué nos mueve a ello a quienes llevamos décadas en estas lides? ¿Qué mueve a los políticos, a los periodistas, a los legisladores, a los creadores de opinión pública, a los manipuladores de decisión de voto para que una cierta arquitectura haya sido en los últimos tiempos un caballo de batalla que puede hacer quedar bien o mal, subir o bajar, ganar o perder en la opinión de los ciudadanos? ¿A todos nos mueven las mismas razones? ¿Se ha convertido la protección de la arquitectura - al menos, teóricamente- en un valor universal e inmutable como se pretende que sean los derechos del hombre, los principios democráticos o la defensa de la infancia? ¿No se trata de una postura más o menos farisaica que, como en los otros temas mencionados, oculta otra realidad, la de la continua especulación y la destrucción sistemática de las ciudades y los edificios? ¿No estamos ante un aspecto más del proceso de cretinización que vive nuestra rica y obesa sociedad postindustrial y multicapitalista en unos años en los que, además, el «usar y tirar» alcanza a todos los productos y actividades humanas, desde los pañuelos y los envases hasta la informática, los periódicos, los libros, los conocimientos e, incluso, las relaciones entre las personas, y, por supuesto, a la arquitectura y al urbanismo, convertidos, por otra parte, en campo de lucha ideológico y político?

Pero es este despilfarro constante de nuestros recursos materiales e intelectuales lo que quizá nos lleva a intentar distinguir entre los productos efímeros y los que no lo son o, al menos, entre los que tienen voluntad de serlo y los que no; los que llevan fecha de caducidad y los que no la necesitan.

La destrucció gratuïta i violenta de l’espai urbà és conseqüència de la incultura, la insensibilitat i l’envaniment dels que ens malgovernen: arrasament del Jardí del 9 d’octubre, fet en temps de l’alcalde Ramon Pastor. / A. Agulló

Y respecto a los destinatarios, ¿para quiénes intentamos preservar las arquitecturas históricas, antiguas, o que consideramos valiosas, las permanencias urbanas en las ciudades? ¿Para quiénes restauramos? ¿Para una mayoría de la población? ¿Para los políticos que sufragan las costosas restauraciones, casi siempre públicas, poquísimas veces privadas? ¿Para nosotros mismos, un reducido grupo de personas, intelectuales, cultos o cultivados? ¿Para los que piensan como nosotros? ¿Tiene la gente verdadera necesidad de preservar su entorno construido? ¿Por qué unas personas necesitamos de la presencia del pasado y otras lo violentan continuamente, sin el menor reparo?

En otras manifestaciones plásticas -pintura o escultura-, la obra puede tener un importante valor material en sí misma; en la literatura, la edición puede convertirse en un negocio aceptable; cine, música, teatro, ópera o danza forman parte de la gran industria de la cultura y del entretenimiento. Pero la arquitectura y la ciudad construidas, a pesar de su enorme valor de uso y del elevado valor de cambio del suelo sobre el que se asientan, no tiene un valor material en el mercado de los bienes que se compran y se venden. ¿O sí? ¿De qué modo puede llegar a tenerlo, aparte del traslado de fragmentos de edificio o de edificios completos piedra a piedra como las piezas del conjunto museístico The Cloisters de Nueva York o los monumentos que cambian de lugar por diversas causas como los de Marín (Pontevedra) para hacer un embalse o la iglesia del convento de Santa Catalina de Siena (1491) de Valencia para construir El Corte Inglés?

Soy consciente que son muchas las preguntas que dejo sobre la mesa y que no son fáciles de contestar. Quizá sean preguntas retóricas. Tampoco creo que en mi intervención pueda dar muchas respuestas porque las desconozco, pero sí quiero incitar a una reflexión sobre el momento que vivimos y sobre lo que hemos vivido en las últimas décadas por lo que se refiere a la defensa y conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico.

Hoy ya no podemos considerar absoluto ningún valor ni evidente ninguna propuesta. Con la inocencia perdida, ya nada es evidente. No podemos considerar que haya valores inmutables en el mundo que vivimos y, por lo tanto, no es evidente ni la necesidad de mantenimiento del patrimonio arquitectónico y urbanístico ni el destinatario de la restauración y la reutilización del mismo. Pero tampoco es evidente la necesidad de su destrucción. Quedan ya lejos los últimos años del franquismo, cuando las asociaciones ciudadanas se movilizaban para que no se derribase este o aquel edificio o no se destruyese este o aquel barrio antiguo. Y, a pesar de ello, todavía hoy el mercado del Born de Barcelona sigue estando amenazado, ahora desde la misma disciplina arquitectónica, y el barrio de San Matías de Granada ha seguido degradándose y desapareciendo. Por poner dos ejemplos emblemáticos de la reivindicación ciudadana «predemocrática» de los años setenta.

Sin embargo, por otra parte, a partir de los años ochenta hemos asistido a una generalización de la actividad restauradora de monumentos, edificios y ciudades (bien es cierto, insisto, que sufragado generosamente por la iniciativa pública y escasamente por la iniciativa privada) pero, sobre todo, hemos asistido a una sacralización aparente y superficial de la idea de que es necesaria esa actividad porque los pueblos y las ciudades necesitan del mantenimiento de los monumentos que los definen, los identifican o los caracterizan. Sin embargo, ni los catálogos incluidos en el planeamiento urbanístico, ni las declaraciones monumentales, ni las exposiciones más o menos solemnes de buenas intenciones en los programas electorales han hecho avanzar en extensión y profundidad las ideas conservacionistas, sobre todo después que a principios de los años de 1990 las administraciones públicas empezasen a revisar a la baja el objeto de sus declaraciones de protección (que, por otra parte, tampoco habían supuesto un cambio radical en las prácticas contrapuestas de destrucción y conservación), después que los principios disciplinares de intervención en la arquitectura histórica permitiesen y jaleasen grandes derribos de la obra existente y después de que la cuestión de la conservación del medio ambiente pasase a ser un tema más «candente», en el discurso de los mass-media.

Por tanto, aunque la defensa del patrimonio arquitectónico y urbanístico podría parecer que no admite discusión, eso también sería discutible. No hemos de olvidar que es preciso volver una y otra vez sobre el tema, que los catálogos de edificios protegibles han ido hacia adelante y hacia atrás, que las nuevas leyes urbanísticas y los valores del mercado (cuando no las mismas intervenciones arquitectónicas) han atentado sin descanso contra la pervivencia de la memoria material de los pueblos.

Actualmente, entre el «método objetivo de restauración» de Antoni González, arquitecto jefe de la Diputación de Barcelona, la incorporación a la actividad restauradora de los principios del Movimiento Moderno y del diseño industrial y la conversión de algunos conjuntos monumentales en operaciones cercanas a la implantación de grandes parques temático-turísticos, las actuaciones en el patrimonio construido siguen situadas mayoritariamente entre el burdo falseamiento, la destrucción irrespetuosa y la utilización inadecuada.

(Continuarà)

Nota bene: Aquest text replega dues conferències donades, l’una, al Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (Logroño, 1999); l’altra, als cursos d’estiu de la Universidad del País Vasco (Donostia, 2000). Formarà part d’un llibre titulat «Poètiques de la ciutat».