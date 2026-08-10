Tetas visibles

Una mujer se somete a una mamografía en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Cuando pensaba en escribir este artículo me acordaba de aquella cantante disruptiva que enseñaba las tetas mientras cantaba Boys, Boys, Boys. Sabrina fue un auténtico boom, seguramente más por lo que mostraba que por lo que cantaba. Y estos días su imagen ha vuelto a mi cabeza por una cuestión bastante menos frívola: la prevención de la salud de las mujeres con discapacidad.

Hace unos días recibí la carta para realizarme la prueba de prevención del cáncer de mama correspondiente a mi edad. Llamé para informarme porque la última vez que intenté hacerme una mamografía, prácticamente de pie, aquello fue una odisea casi como la de Homero. La tensión muscular fue tal que, dos horas después, tuvieron que administrarme un relajante muscular.

Quien les escribe hizo hace unos años su trabajo como diputada en Les Corts Valencianes para reclamar algo tan elemental como necesario: mamógrafos adaptados para las mujeres que utilizamos silla de ruedas. No hablamos de comodidad, sino de prevención, igualdad, salud y justicia.

A raíz de una iniciativa del PSPV promovida por mí, tengo entendido que se trabajó para disponer de estos equipos adaptados. Sin embargo, ahora que necesito uno, ha sido imposible averiguar dónde están o cómo acceder a ellos. La solución que me ofrecen es realizarme una ecografía mamaria porque nadie ha sabido informarme de otra alternativa.

Si existen mamógrafos adaptados y las mujeres con discapacidad desconocemos dónde están y cómo acceder a ellos, tenemos un problema. Si no existen o son insuficientes, el problema es todavía mayor.

Por eso utilizo este altavoz. Cuando yo era pequeña, las tetas de Sabrina fueron visibles y escandalizaron a mucha gente. Hoy quiero que hagamos visibles las tetas de las mujeres con discapacidad, pero por una razón mucho más importante: nuestro derecho a prevenir el cáncer de mama en igualdad de condiciones.

Mi correo, laura.solerazorin1@gmail.com, está abierto a quien pueda facilitar información sobre dónde existen mamógrafos adaptados. Me comprometo a hacerla pública para que pueda servir a otras mujeres.

Sabrina cantaba Boys, Boys, Boys. Yo hoy grito otras tres palabras: visibilidad, dignidad y salud.

Porque las mujeres con discapacidad también tenemos tetas. Y también tenemos derecho a cuidarlas y visibilizarlas. Basta ya.