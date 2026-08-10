El vacío curricular: por qué nuestros jóvenes ignoran el siglo XX español

El rey Juan Carlos I y el entonces presidente, Adolfo Suárez, el 27 de agosto de 1977 en el primer despacho celebrado en Marivent, en Palma de Mallorca. / EFE / RBA / Archivo

Cualquier analista del sistema educativo español coincidirá en una anomalía que, a fuerza de repetirse, hemos normalizado: la Historia contemporánea de España es la gran ausente en la formación obligatoria de nuestros ciudadanos. Mientras que los planes de estudio desgranan con minuciosidad la Historia Antigua, la Edad Media o la geopolítica europea, el siglo XX de nuestro propio país parece atrapado en un embudo temporal del que solo unos pocos logran salir.

La realidad curricular es incontestable. El núcleo denso de la Historia de España contemporánea —el Franquismo, la durísima posguerra, la Transición y la consolidación democrática— se reserva casi en exclusiva para el temario de 2º de Bachillerato. Esto plantea un primer problema de equidad y ciudadanía básico: no todos los alumnos cursan el Bachillerato. Aquellos que optan por la Formación Profesional o que abandonan el sistema educativo de forma prematura finalizan su etapa escolar obligatoria con un barniz superficial, a menudo despachado con prisa en las últimas semanas de 4º de la ESO, donde las evaluaciones anticipadas y la falta crónica de tiempo diluyen los contenidos.

Incluso para el porcentaje de alumnos que alcanza el Bachillerato, el escenario no es mucho más alentador. En el último curso preuniversitario, la asignatura se convierte en un ejercicio mnemotécnico asfixiante supeditado a las urgencias de la EBAU. Los estudiantes no analizan, no debaten ni asimilan la complejidad de nuestro pasado reciente; memorizan epígrafes contrarreloj para verterlos en un examen de noventa minutos. Superada la prueba, el olvido es inmediato.

Cabe preguntarse si esta arquitectura curricular responde a una mera negligencia organizativa o si, por el contrario, estamos ante una cautela institucional heredada. Desde los inicios de la democracia, el diseño de los currículos de Historia ha sido un terreno abonado para la disputa política. Ante el temor al conflicto en las aulas, las sucesivas administraciones parecen haber optado por una suerte de "pacto de silencio implícito", relegando los periodos más sensibles a los márgenes del sistema.

Es, sin duda, más cómodo evaluar la Revolución Francesa que desentrañar los mecanismos de control social y represión de la dictadura franquista con adolescentes de quince años. Este vacío de conocimiento formal tiene consecuencias directas en la opinión pública actual y explica un fenómeno sociológico que a muchos nos resulta incomprensible: la creciente y falsa percepción entre ciertos sectores juveniles de que "en tiempos de Franco se vivía mejor”.

Cuando la escuela pública no proporciona las herramientas críticas, el rigor metodológico y la documentación histórica necesaria, el espacio es colonizado por el relato descontextualizado, la nostalgia edulcorada de las redes sociales y el mito interesado. Un adolescente que ignora la ausencia de libertades civiles, la autarquía económica de la posguerra, el aislamiento internacional, el racionamiento o la censura institucionalizada, es un perfil altamente vulnerable a discursos que simplifican el pasado.

Sin una base histórica sólida que relacione la precariedad actual —laboral, habitacional o económica— con los procesos de desarrollo democrático, se tiende a idealizar una época que solo conocen por eslóganes vacíos. La desconexión de los jóvenes con su historia reciente no es un fallo del alumnado; es el resultado lógico de un sistema que ha preferido transitar de puntillas por el siglo XX. Un país que evalúa a sus ciudadanos sobre el Imperio Romano pero les hurta la comprensión de cómo se construyeron sus derechos actuales está renunciando a formar una ciudadanía madura.

La memoria democrática no se aprende por inercia; se enseña en las aulas. Y mientras sigamos postergándola, seguiremos pagando el precio de la desinformación.