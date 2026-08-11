Alicante también quiere quedarse

Este fin de semana el Reggaeton Millennial reunió durante dos días a miles de personas en Sant Joan d’Alacant. Con público de Alicante ciudad, de toda la provincia y de otros puntos de España y del extranjero. Detrás están dos jóvenes emprendedores alicantinos que han puesto sobre la mesa algo sencillo: cuando se crea una propuesta con raíz en Alicante, pensada para quienes viven y sienten esta ciudad como propia, el público responde.

Y quizá ahí hay una lectura que va más allá de la música.

Desde hace años, Alicante abraza un modelo de ciudad cada vez más orientado al visitante. Más cruceros, más rutas aéreas, más viviendas turísticas, más consumo inmediato y más centro convertido en escaparate. El turismo es importante, genera riqueza y forma parte de nuestra identidad mediterránea. La cuestión no es negarlo. La cuestión es preguntarnos qué ocurre cuando una ciudad empieza a pensarse más para quien viene unos días que para quien vive aquí todo el año.

Porque quedarse en una ciudad no depende solo de tener trabajo o vivienda. También depende de poder construir una vida alrededor: amigos, cultura, música, deporte, eventos, espacios donde encontrarse y sensación de pertenencia. El ocio y el entretenimiento no son un adorno. Son parte de lo que hace que una ciudad se sienta viva.

Y aquí aparece una contradicción que muchos reconocen: Alicante parece capaz de organizarse para atender al visitante, pero le cuesta más acompañar propuestas pensadas para quienes viven la ciudad durante todo el año. Como si el ocio del turista fuera una oportunidad económica y el ocio de quienes la sostienen cada día, un problema que gestionar.

Durante demasiado tiempo, el ocio local se ha mirado como algo que contener: ruido, horarios, cortes, quejas, restricciones. Todo eso existe y debe gestionarse con responsabilidad. Nadie defiende una ciudad sin normas, sin seguridad ni respeto al descanso. Pero acompañar y regular no puede significar apagar la ciudad.

El Reggaeton Millenial cierra con éxito su segunda edición. / INFORMACION

Una ciudad no puede vivir de grandes momentos aislados como Hogueras; también necesita vida y alma todo el año.

El ejemplo del Reggaeton Millennial importa precisamente por eso: recuerda que el ocio y el entretenimiento también son industria. Producción, empleo, proveedores, seguridad, diseño, tecnología, hostelería, transporte, marca territorial y emprendimiento. Detrás de un festival no hay solo música y bebida.

Hay trabajo, riesgo económico y jóvenes intentando aportar valor en una provincia donde emprender ya es difícil.

Alicante no tiene que elegir entre turistas y alicantinos. Tiene que equilibrar la balanza. Puede ser una ciudad atractiva para quien nos visita sin dejar de ser habitable para quien la sostiene cada día.

Porque el ocio hecho desde Alicante, con raíz local y vocación abierta, no es un problema que haya que soportar. Es una forma de pertenencia. Es economía. Es cultura popular. Y recuerda que esta ciudad no puede vivir todo el año como un escaparate bonito para otros.

Una ciudad no se mide solo por cuánta gente atrae, sino por cuánta gente consigue que quiera quedarse.

Y Alicante también quiere quedarse.