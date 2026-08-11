El eclipse pretende consolidar el oscurecimiento

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, atiende a los medios durante su visita al puesto de mando en Navalcarnero por los incendios forestales en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid, a 26 de julio de 2206, en Navalcarnero, Madrid (España). / A. Pérez Meca - Europa Press

Hace y deshace como le viene en gana y utiliza el dinero público y la institución que preside aparentemente para sus fines particulares, en función de lo que le conviene a la ideología que profesa. Echa balones fuera y apunta a Sánchez, supuesto origen del oscuro panorama que ella y los suyos cuecen a diario. No hace falta mencionar a una persona de cuyo nombre no es preciso acordarse.

«La dimensión desconocida» es una vieja serie de televisión que traspasa los límites de la realidad con sus cuentos asombrosos. Esto sucede con la presidenta (o lo que sea) de la Comunidad de Madrid, en la que ocurren fenómenos paranormales. El ático adquirido en Chamberí, por el módico precio de 6,3 millones, está a la venta junto a un lote de cuatro inmuebles en Gran Vía, aunque hay más en otros puntos. El misterio de las obras en la Casa de Correos originó la compra para la presunta oficina temporal que se ha esfumado. Las leyes urbanísticas no lo permiten, cosa que se sabía.

La compra del ático solo ha transcendido al descubrirse lo que no se quería descubrir. El Gobierno regional ha intentado salir de la polémica diciendo que destinaría los beneficios de la venta a las zonas afectadas por los incendios de la Sierra Oeste, demagógica bondad que intenta esconder una pirueta chapucera y oscurantista. Eso exige claridad, asumir responsabilidades.

Ayuso acusa a Sánchez de la crisis migratoria de Ceuta para «ocultar todos sus juicios». En cuestión de juicios pendientes, la derecha sabe un rato. No sabe qué decir con tal de tapar vergüenzas, al igual que hace Feijóo cuando se refiere al presidente en el papel de señor X. El obsesionado líder del PP promete enmendar las políticas progresistas a través de una contrarreforma con recortes en derechos sociales, suponiendo que llegue a gobernar. ¿La mayoría anhela votar contra sí misma?

Vox hace camino al andar por un lúgubre sendero y el Partido Popular transita por él placenteramente. La información privilegiada, en sintonía con «el que pueda hacer, que haga», indica, según Feijóo, que lo peor está por llegar. Este hombre dictamina que Sánchez está agotado y éticamente inhabilitado, lo cual implica que él está lleno de ética, una realidad muy improbable en el ámbito de un grupo que bate el récord de casos de corrupción a lo largo de las últimas décadas, dilatados hasta la saciedad. La perfección es patrimonio de ellos y los demás son tipos abominables que no merecen ni agua. Si a eso le añadimos el credo que enarbola la compañía de comedias genovesas, es para otorgar a sus estrellas el premio a la peor interpretación.

El político de la derecha extrema condena sin pruebas firmes a Zapatero y al Gobierno y se pasa la presunción de inocencia y el carácter democrático por el forro de sus caprichos. Se pone el mono de trabajo con corbata. Quiere suelo y aspira a construir un millón de casas con el espíritu de la especulación en lugar de defender un derecho básico. Lanza fuegos artificiales y aumentan los suscriptores a la causa de la derechona.

Recuerden la irregularidad en la adjudicación de viviendas de protección oficial en la playa de San Juan. ¿En qué quedará el asunto? Por si fuera poco, el dogmatismo de algunos impide la aplicación del texto estatal de vivienda en todo el país. Los derechos no deben ser un negocio para unos cuantos. Las comunidades del PP bloquean muchas solicitudes de zona tensionada en municipios con los precios por las nubes que no se limitan. Estos son los ficticios solucionadores de problemas.

Propone Feijóo que haya más profesionales sanitarios y a la vez desnutren la sanidad pública en favor de la privada donde gobiernan. La política migratoria se posiciona frente al Ejecutivo, y hoy muchos migrantes residirían en el limbo, en perjuicio del empleo legal, de la afiliación a la seguridad social y del crecimiento. Desconoce qué es el juego limpio y se disfraza de presidente con la venia de Abascal. Aguardando la «traca final» por parte de los tribunales contra Sánchez, prepara las maletas rumbo a la Moncloa. Espera que el golpe al mentón funcione de tal forma que el enemigo bese la lona en esta crónica de una puntilla anunciada.

La ilegitimidad de Sánchez floreció desde el primer minuto y ahora se relamen en el banquete con Begoña Gómez en el banquillo delante de un jurado, surrealista circunstancia servida en bandeja de plata. No sabemos nada sobre financiación ilegal del PSOE. Sí es pública y notoria la confirmación del dinero negro de una caja B en el PP durante veinte años o tres décadas, desde 1982, en la etapa de Alianza Popular, como confesó el extesorero Bárcenas. Sánchez, los electores socialistas y la democracia reciben bofetadas a granel, y la respuesta consiste casi en poner la otra mejilla.

Feijóo anhela conducir un Gobierno muy fuerte. Quiere una reconstrucción nacional, económica, social e institucional. España está destruida. Necesita a los salvadores de siempre para levantarla con rigor cimentado en debilitar a la gente y los servicios públicos, pese a que él se pueda vestir de benefactor. La crispación, las falsedades y el catastrofismo son así. Y el eclipse pretende consolidar el oscurecimiento.