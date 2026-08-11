Si no fuera por Teledeporte

Se puede consumir televisión sin orden ni concierto, sintonizándola como fondo de nuestras vidas, como quien escucha un moscardón. O hacer todo lo contrario: planificar los visionados elevándolos a la categoría de imprescindibles, alcanzando con ello un goce supremo. Así lo hicieron la mayoría de espectadores durante el Mundial de fútbol, de forma casi automática, y es lo que un servidor ha llevado a cabo pautando con esmero lo que dará de sí cada jornada televisiva durante un mes de agosto sin demasiados atractivos en las cadenas generalistas.

Para ello me he instalado en la señal de Teledeporte, que nos está sirviendo en bandeja de plata un verdadero festín, sin publicidad de por medio. Las dos primeras semanas disfrutamos con el Europeo de Natación en París, ese que nos evoca recuerdos olímpicos. Antes de la natación en línea hemos visto los saltos de trampolín y plataforma, todas las modalidades de artística (antes sincronizada) y las pruebas en aguas abiertas.

Del 10 al 16 de agosto disfrutaremos del Europeo de Atletismo, y durante la segunda quincena del mes de los Europeos de Gimnasia masculina y femenina. Que coincidirán con el arranque de la Vuelta a España, que el 30 de agosto llegará a la Marina Alta culminando en el punto más alto de la provincia, la sierra de Aitana. Ni que decir tiene que las imágenes son una exhibición de virtuosismo técnico, aparentando sencillez en una realización a la postre, complejísima.

Durante las madrugadas dejo que el jazz airee el ambiente. Después de las ocho jornadas en el Festival de Vitoria, llegan otras nueve en la 61.ª edición del Jazzaldia, y a partir del 31 de agosto, otras quince veladas en el Festival de San Javier.

Eso sí, hay que saber mirar, saber escuchar, y saborear cada instante.