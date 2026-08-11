El precio de agachar la cabeza

Ya ha transcurrido prácticamente un año desde que se clausuró en Alicante el servicio Orienta, un recurso público, especializado y gratuito de atención integral a personas LGTBI y a sus familias. Desde septiembre de 2025, la provincia carece de un servicio al que una persona LGTBI puede acudir cuando necesita ayuda psicológica, asesoramiento jurídico o acompañamiento social en uno de los momentos más difíciles de su vida. Y eso, por mucho que algunos intenten reducirlo a un debate administrativo o a un cambio de modelo, es una decisión profundamente política.

Hay decisiones que retratan perfectamente a un gobierno. Mientras el Partido Popular agacha la cabeza para no incomodar a Vox en todo aquello que huela a diversidad, quienes pagan el precio son siempre los mismos: las personas más vulnerables.

La cuestión no es hablar de cómo se llamaba Orienta, de quién gestionaba el contrato o del nuevo nombre que quieran ponerle ahora. Es cierto que una asociación alicantina tenía conveniado este servicio con la Generalitat y dejó de prestarlo. Pero es igual de cierto que el Consell ha tenido un año para volver a licitarlo y ponerlo en marcha. Sin embargo, ha preferido mirar hacia otro lado y son muchas personas las que pagan el precio de que el PP haya agachado la cabeza. Estamos hablando de personas sin hogar, de migrantes que llegan sin red de apoyo, de jóvenes expulsados de sus casas, de víctimas de agresiones sexuales, de personas atrapadas en las adicciones o en el chemsex, de familias que no saben cómo acompañar a un hijo o una hija en su transición. De intentos de suicidio.

Personas que necesitan profesionales especializados y que, sencillamente, ya no los tienen en Alicante porque se ha decidido silenciar un servicio llevando a las personas LGTBI a la soledad; al desconcierto; al miedo.

La prioridad del director general de Diversidad, Stephane Soriano (PP), debería haber sido que ni un solo día Alicante permaneciera sin este recurso. Todo lo demás viene después. Sin embargo, la realidad está siendo otra: meses de ausencia preocupado más de su propia imagen, política de postureo, mientras intenta escudarse hablando de nuevos modelos, nuevas estructuras y nuevos nombres.

Y mientras tanto, las asociaciones alicantinas siguen recibiendo esas llamadas a diario. Lo hacen con una generosidad admirable, pero también con una honestidad que debería hacer reflexionar a cualquier administración: no pueden sustituir un servicio público. No tienen la obligación ni tienen los recursos para poder hacerlo.

Lo más preocupante es que la propia Generalitat siga derivando casos a entidades que viven, en gran medida, del compromiso de personas voluntarias. Es decir, reconoce que la necesidad existe, pero deja que sean otros quienes asuman una responsabilidad que le corresponde.

Una ciudad como Alicante no puede permanecer durante meses sin un recurso esencial para las personas LGTBI y actuar como si no hubiera pasado nada. La prioridad de un gobierno se mide por aquello que decide no dejar caer. Y en Alicante el Consell del Partido Popular ha decidido que este servicio podía esperar y Barcala calla.

Después vendrán las explicaciones, los nuevos nombres y las notas de prensa. Pero nada de eso borrará un hecho: la Generalitat Valenciana abandona a las personas LGTBI alicantinas. Esa es la gestión del Partido Popular. Y esa es la política de diversidad que Vox quería y que el PP ha aceptado.