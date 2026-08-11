¿Otra vez lo mismo?

Hay asuntos que uno jamás imaginó que pudieran convertirse en un problema de Estado: el cambio climático, la inteligencia artificial, que Andreíta se comiera el pollo, las pensiones, que se acabase Sálvame... Vamos, lo impensable, pero, ¡Hijo de mi vida!, así es, y, a nivel local y festero, debemos añadir a estos acontecimientos la problemática que lleva unos años afectando a los festeros de las pedanías que no se cansan de predicar en el desierto su reclamada participación activa y protagonista en las Fiestas Patronales, un desafío y una reivindicación de tal calibre que ríanse ustedes de lo de los argentinos con las Malvinas, esto último una nadería de nà, de tal forma que ya no nos basta con que lleguen las Fiestas, que salga la Virgen, que haya música, desfiles, ofrendas, pólvora, gente loca que lleve tres días sin dormir, que le duelan los pies o que se beban hasta el agua de los floreros, ahora hay que determinar quién participa, en calidad de qué, con qué representación, en qué acto, en qué sitio, detrás de quién, delante de quién, a qué distancia del palco, quién saluda primero y, sobre todo, quién organiza y decide.

Y es que hemos de reconocer que muchos de nosotros, humanos que respiramos, somos capaces de soportar una subida de impuestos, una obra que dure dos años, un atasco de media hora y hasta no encontrar aparcamiento en la calle, pero que otro te haga luz de gas, te opaque o pretenda inmiscuirse en tus asuntos, ¡de eso nada!, faltaría más, eso puede provocar una crisis institucional de consecuencias imprevisibles, y así hemos llegado a la actual controversia entre la Ufece, que agrupa a los festeros de las pedanías y del Camp d’Elx, y la Gestora de Festejos Populares, vinculada a la tradición festera de la ciudad, dos realidades, dos sensibilidades, dos historias y un Ayuntamiento en medio intentando hacer lo que en política se considera una proeza olímpica: que nadie se enfade.

Y es que la cosa se ha ido de madre hasta tal punto que hay una campaña de recogida de firmas de asociaciones, instituciones, empresas y particulares que dan su apoyo a la reivindicación de los festeros de las pedanías y, por lo que aparece en las redes sociales, parece que son bastantes. Alguien me ha dicho que incluso figura la firma de alguien que en 1981 hacía de heraldo y la de mi vecino, Paco El Mecánico, que le gustan mucho los alficoces.

Según indican los noticieros locales, los festeros del Camp d’Elx alegan a su favor aquello tan consabido de: nosotros también somos Elche, y tienen razón. La Gestora de Festejos Populares replica aludiendo a que: nosotros también tenemos una historia, un papel y competencias históricas dentro de las Fiestas. Y también tienen razón, y, entre ellos, como si se tratase de una loncha de queso en un sándwich mixto se encuentra el Ayuntamiento, ¡qué por nadie pase!, y es que la cosa tiene su miga, máxime porque una cosa es organizar unas fiestas y otra muy distinta organizarlas cuando falta menos de un año para las elecciones municipales, eso ya no es organización festera, eso es alta ingeniería electoral.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento se encuentra ahora en esa maravillosa situación que los políticos denominan «delicada», también puede llamarse «compleja», «en vías de encontrar un consenso», todas estas expresiones significan aproximadamente lo mismo: «A ver a quién le dice que no», porque si el Ayuntamiento se pone claramente del lado de la Gestora, se pueden enfadar las pedanías, y tradicionalmente son mayoritariamente votantes de los partidos que forman el equipo de gobierno y, si se pone claramente del lado de la Ufece, puede enfadarse la Gestora, ¡qué se vayan cogiendo los machos! Y si intenta contentar a todos, probablemente consiga algo mucho más democrático: que se enfaden todos, por eso lo más razonable sería buscar un equilibrio, palabra extraordinaria que sirve para todo, cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes que decir y sobre todo cuando no quieres decidir y si además faltan diez meses para las elecciones, ¡Hijo de mi vida!, buscas el equilibrio con las dos manos, los dos pies mientras uno de los veintisiete asesores municipales te sujetan por detrás para que no te descalabres.

Imaginemos la reunión del equipo de gobierno ante la situación de crisis desatada. Llega la concejala de Fiestas con cara de haber recibido la notificación de una inspección de Hacienda y le dice al alcalde: «Tenemos un problema con las Fiestas». El alcalde preocupado pregunta: «¿Qué problema?». Y esta le contesta: «La Ufece quiere participar». «¿Participar?», se pregunta el alcalde, y añade: «¿Y la Gestora?». Le contesta la edil: «Quiere que se respete su papel histórico y sus competencias en las Fiestas». Se hace el silencio, en ese momento entra un asesor corriendo con un vasito de agua de azahar, el alcalde se lo toma y exclama: «Falta menos de un año para las elecciones». ¡Qué San Judas Tadeo nos proteja! Y desde ese momento la reunión deja de ser sobre fiestas y pasa a convertirse en un Cecopi, al que se une don José Claudio, sus socios de gobierno, el jefe de Bomberos, por aquello de apagar los fuegos, y una señora que esperaba en el hall para que le dieran un abanico del Misteri. Tras rezar el rosario e intercambiar pareceres, los más interesantes los de la señora, que vendía torraos en el mercadillo de San Antón y conocía lo jodida que es la gente con sus manías, el alcalde concluye diciendo: «Hay que buscar una solución, naturalmente, que sea justa, por supuesto, que respete la tradición, evidentemente, y que nadie se enfade». Silencio, porque acaba de aparecer la única condición que no existe ni en política ni en fiestas: que nadie se enfade, eso no lo ha conseguido nadie jamás, ni siquiera Santa Claus. Ante las negras perspectivas, don José Claudio se ofrece prestamente a apuntarse de festero en una comisión de fiestas de la ciudad y también en una del campo, para ver si con ello se desatasca la situación, que él es el que más experiencia tiene en eso de participar en las tradiciones del pueblo, ya que él sale de Cantó, en Semana Santa en varias cofradías, en Moros y Cristianos, en San Crispín, en Reyes Magos, en Halloween, en Carnaval, en Santa Cecilia tocando el triángulo, en el Corpus y en el acto del corte del primer brote del perejil en Alzabares Bajo, pero ni eso recompone al alcalde, que se toma otro vasito, ahora de pasiflorine para aguantar lo que se le viene encima, que no es poco, mientras la concejala de fiestas se encomienda a todos los Santos.

Hemos de referir que la situación tiene su que, nada sencilla de resolver, donde lo peor que podría ocurrir es que esto terminara convirtiéndose en una guerra entre «los de la ciudad» y «los del campo», porque eso sería absurdo, Elche es la ciudad y sus pedanías, un todo indivisible y que quizás el problema se produce cuando las identidades se convierten en trincheras, esto no debería convertirse en una película de buenos y malos, la Gestora tiene historia, tradición, competencias, trabajo y responsabilidad, detrás hay personas que llevan años organizando, preparando actos y manteniendo unas tradiciones y eso merece respeto y reconocimiento, pero los festeros del Camp d’Elx también tienen derecho a sentirse parte de las Fiestas de su propio municipio y aquí aparece una cuestión que, en realidad, debería ser bastante sencilla: reconocer a uno no obliga a excluir al otro, no hace falta que para que la Ufece tenga protagonismo la Gestora pierda el suyo, ni que para que la Gestora conserve su papel histórico las pedanías tengan que quedarse mirando desde la acera, porque tampoco parece que nadie pretenda desembarcar en el centro de Elche con 14.000 festeros, dos bandas de música y una cabra al frente para tomar el Ayuntamiento, supuestamente solo quieren participar activamente, al menos, eso es lo que dicen.

El Ayuntamiento no debería decidir quién tiene más derecho, ni proclamar vencedores, ni consentir que la cuestión se convierta en una batalla entre ciudad y campo, debe hacer algo mucho más difícil: mediar, escuchar, proponer, negociar y finalmente decidir, sí, decidir, aunque alguien se enfade, porque gobernar consiste también en tomar decisiones que no vienen acompañadas de aplausos, lo contrario tiene un nombre administrativo muy bonito: «Seguiremos trabajando para alcanzar un consenso», magnífica frase, no resuelve nada, pero queda estupenda en una nota de prensa, y en el caso de que el Ayuntamiento no tenga otro remedio que decidir, es imprescindible que explique su posición con argumentos que den por cerrada la controversia y evitar que esta se reproduzca año tras año, como las picaduras de mosquitos cuando llega la calor.

Al final, quizá todo esto se reduzca a algo bastante más sencillo: una fiesta no es únicamente un desfile, no es solamente un acto, no es un protocolo, una fiesta es identidad, es pertenencia, es memoria, es gente que se reconoce dentro de una tradición, y por eso quizá la solución no debería consistir en decidir quién aparece en ellas, ni quién lo hace delante y quién detrás, sino en conseguir que quepan todos en la fotografía, aunque haya que hacerla en panorámica, porque sería bastante triste que en una ciudad como Elche, que ha conseguido que una palmera tenga categoría imperial, no fuéramos capaces de conseguir algo mucho más sencillo: que dos colectivos festeros encuentren un sitio para estar juntos, aunque no revueltos.