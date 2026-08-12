Ceuta: a río revuelto, ganancia de pescadores

Ceuta se ha convertido, una vez más, en el centro de una crisis que trasciende con mucho el ámbito de una ciudad fronteriza. La entrada masiva de miles de ciudadanos marroquíes ha tensionado hasta el límite la capacidad de respuesta de sus instituciones, ha puesto a prueba los servicios públicos, ha generado una enorme preocupación entre la población y ha reabierto un debate tan complejo como necesario sobre la seguridad de las fronteras, la política migratoria, las relaciones internacionales y la responsabilidad del Estado.

Analizar qué falló antes, durante y después de la crisis resulta imprescindible para corregir errores y evitar que vuelvan a repetirse. Pero una cosa es exigir responsabilidades y otra muy distinta aprovechar una situación de enorme complejidad para convertirla en un instrumento de confrontación política y de desgaste electoral.

Las personas son las primeras víctimas de esta utilización. Lo son los ciudadanos de Ceuta, que ven alterada su vida cotidiana y reclaman, con razón, una respuesta inmediata del Estado para garantizar la seguridad, el abastecimiento, la atención sanitaria, la convivencia y el normal funcionamiento de unos servicios públicos sometidos a una presión extraordinaria. Pero también lo son quienes han cruzado la frontera empujados por la desesperación, utilizados por mafias que trafican con la esperanza, por países con intereses geopolíticos que los convierten en moneda de cambio y, finalmente, por discursos políticos que encuentran en ellos un enemigo perfecto.

Resulta profundamente irresponsable identificar la migración con la delincuencia, la violencia o el desorden. Tan irresponsable como presentar una crisis migratoria como si se tratara de una invasión organizada. Cuando las palabras se utilizan deliberadamente para alimentar el miedo, dejan de describir la realidad para empezar a manipularla. La inmensa mayoría de quienes llegan no forman parte de ningún ejército, sino de una tragedia humana que debe abordarse desde la legalidad, la seguridad y el respeto a la dignidad de las personas. Combatir la inmigración irregular no puede significar combatir a quienes migran.

Tampoco contribuyen a resolver el problema quienes mezclan asuntos sin relación alguna con la crisis. Pedir que Marruecos sea excluido como organizador del próximo Mundial de fútbol compartido con España y Portugal, reclamar la inmediata presencia del Rey en Ceuta cuando ello podría agravar un escenario diplomático ya extremadamente delicado o utilizar institucionalmente a la Corona como instrumento de confrontación política difícilmente ayuda a resolver una situación que exige prudencia, inteligencia y sentido de Estado.

Igualmente preocupante resulta la negativa anunciada por algunos gobiernos autonómicos gobernados por el PP y condicionados por Vox, a colaborar en la acogida de menores migrantes no acompañados. Más allá de las legítimas diferencias sobre la política migratoria, resulta difícil comprender que se rechace cualquier fórmula de solidaridad territorial precisamente cuando un territorio español soporta una presión excepcional. La solidaridad entre comunidades autónomas no puede depender de cálculos electorales ni de vetos ideológicos. Si entendemos con naturalidad que, ante un gran incendio forestal, bomberos de toda España acudan allí donde son necesarios, cuesta entender que, ante un incendio humanitario como el que vive Ceuta, algunos prefieran discutir sobre quién tiene la culpa antes que contribuir a resolver el problema.

Mientras Ceuta necesita recursos, coordinación institucional, apoyo logístico y respuestas eficaces, demasiados responsables políticos parecen más preocupados por obtener ventaja de la crisis que por contribuir a resolverla. Marruecos vuelve a utilizar la presión migratoria como instrumento de coerción geopolítica frente a España. Las mafias continúan haciendo negocio con la desesperación de miles de personas. Determinados partidos políticos españoles aprovechan la situación para alimentar el miedo, criminalizar la migración y convertir una tragedia humanitaria en un arma de confrontación contra el Gobierno. Italia y Dinamarca utilizan lo sucedido para reforzar sus posiciones contrarias a las políticas de acogida y regularización, mientras las instituciones europeas vuelven a mostrar una preocupante incapacidad para ofrecer una respuesta común acorde con la magnitud del problema. Al mismo tiempo, Estados Unidos, Israel y el propio Marruecos mueven sus intereses estratégicos y su inquina hacia Pedro Sánchez, en un tablero geopolítico donde Ceuta corre el riesgo de convertirse en una pieza más. Entre unos y otros, la ciudad queda atrapada en una partida en la que quienes menos deciden son quienes más sufren las consecuencias.

Resulta indecente utilizar semejante tragedia para obtener rédito político o para alimentar discursos de odio que solo contribuyen a aumentar la fractura social. La firmeza en la defensa de las fronteras debe ser perfectamente compatible con la defensa de la dignidad humana.

Ceuta necesita una respuesta de Estado. Necesita cooperación institucional, diplomacia, recursos y unidad. Ceuta ha dejado de ser el centro de las soluciones para convertirse en el centro de los intereses. Una crisis humanitaria que no se está abordando con responsabilidad sino como un instrumento político o geoestratégico, donde lo que menos importan son las personas, sean migrantes o no.