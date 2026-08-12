Los mil millones de "Spiderman"

Que la nueva entrega de ‘Spiderman’ haya recaudado 1.155 millones de euros durante su primera semana de exhibición se convierte en un fenómeno planetario que sacude los modos de producción, distribución y exhibición en cualquier punto del planeta. Solamente las cinematografías mejor apuntaladas sobrevivirán a esta verdadera invasión de las pantallas europeas y asiáticas por parte del gigante estadounidense.

Tras el apagón de la pandemia hubo que comenzar de cero. Cuando las salas reabrieron estaban vacías, hasta que poco a poco fueron recobrando vida. Los blocksbusters americanos, desde las franquicias de Marvel hasta las sagas del cine de terror para adolescentes cumplieron su objetivo, logrando abarrotarlas en un margen de solamente cinco años. Primando más los aciertos que los pinchazos (como el ‘West Side Story’ de Spielberg).

De este modo se impuso un modelo de distribución y exhibición muy agresivo. En los complejos la mayoría de salas proyectan los mismos títulos. ¿Qué pasa con las películas restantes que se distribuyen? Salvo en ciudades con un buen circuito de exhibición de cine independiente, como ocurre en Valladolid, San Sebastián, Pamplona, Bilbao o Valencia, no llegan a la cartelera.

A pesar de que esta situación se veía venir, ninguna institución cultural alicantina, ni siquiera la Consellería de Cultura a través de la Filmoteca Valenciana ubicada en el Edificio Rialto, se han preocupado lo más mínimo por dotar a Alicante de un circuito de exhibición alternativo para alimentar a un sector de público más exigente, que contempla con impotencia cómo se volatilizan, cada vez con más frecuencia, sus estrenos preferidos. En este sentido el papel que juega el Club Información con sus 52 preestrenos anuales con pedigrí se ha convertido en poco menos que imprescindible.