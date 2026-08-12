El último verano

El verano es la estación en la que maduran la mayoría de las frutas, hasta el punto de que las llamamos “frutas de verano”. También es la época en la que más se viaja y se vive con mayor intensidad. La luz mediterránea nos aporta energía y ganas de compartir vivencias con los amigos.

Para los agricultores es, sin duda, la estación más activa del año. Se concentran múltiples tareas: la siega, ese trabajo que antaño era una fiesta y que hoy, se ha convertido en una actividad de alto riesgo, en ocasiones incluso perseguida y señalada como incendiaria; preparar comida para el invierno del ganado; recolectar frutas y preparar la tierra para el siguiente año agrícola.

Hoy los veranos se identifican con el calentón climático, que no político, pues este último dura todo el año. La proliferación de incendios, por desgracia, también se ha convertido en una señal de identidad. Un mal endémico que, lejos de aminorar, va a más en superficie afectada y poder destructivo.

Si hay una actividad económica castigada por las altas temperaturas, esa es la agricultura y la ganadería. Somos los más expuestos. Sin embargo, la Administración y Agroseguro, lejos de analizar estas situaciones y plantear soluciones, miran hacia otro lado.

Pero este verano es especial y especialmente preocupante por tres motivos.

El primero es la percepción de derrota que percibo en la sociedad trasmitida la clase política, sin capacidad de reacción ante los problemas que se plantean.

Oigo en las noticias que numerosos pueblos de Huesca están al borde de sufrir restricciones de agua para consumo humano. En los telediarios de La 1 se empieza a hablar ya de la “pertinaz sequía” y, sin embargo, los embalses de esta provincia están al 56 %, con más de 1.400 hm³ de reserva de agua. ¿No será que a esos pueblos les faltan tuberías e infraestructuras hídricas? Sin duda, es más fácil hablar de “pertinaz sequía”, viejo recurso heredado de Franco, que reconocer la inacción política. En la cuenca del Segura estamos al 54 % de reservas, con poco más de 600 hm³ almacenados, y estamos la mar de contentos.

El segundo motivo de desasosiego son los terribles incendios que estamos viendo casi en directo. Incendios pavorosos que se cobran vidas humanas, provocan desalojos de pueblos y urbanizaciones y generan auténticos dramas sociales.

Todo ello es consecuencia de una realidad que los políticos no quieren ver. El 54 % de España es superficie forestal y, sin embargo, tenemos menos aviones de extinción de grandes incendios que hace 50 años, cuando apenas el 20 % del territorio era forestal y la ganadería extensiva mantenía limpios nuestros bosques.

El tercer motivo de preocupación es la debilidad de un Gobierno que ante los problemas sólo busca excusas, no soluciones, y ve cómo su vecino más molesto, con el que mantenemos una relación de tenso respeto desde hace más de un siglo,ahora sea de puro sometimiento, nos mete “el dedo en el ojo” con 72.000 almas asaltando la frontera más débil de Europa.

Ante un hecho tan grave, el presidente del Gobierno, aplaude la acción de Marruecos, se refugia en su residencia veraniega de Lanzarote, rodeado de escoltas, y ordena que durante cinco semanas no se le moleste.

Sin duda, este último verano marca el fin de muchas cosas, de casi todos los sueños de mejora que en 2023 aventuramos muchos ciudadanos: unos confiaban en la capacidad del Gobierno de España y otros en la del Gobierno autonómico. Pero para todos la decepción es común.

Este verano huele a final de ciclo político, a incapacidad para abordar los problemas que nos limitan. Independientemente de quién gane las próximas elecciones, este puede ser el último verano para muchos sueños.