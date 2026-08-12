Los unicornios sí existen

Hoy escribimos sobre algo que no está en boca de nadie y que en pleno siglo 21 sigue siendo tabú: el placer femenino.

Cuando te inducen a una menopausia química se producen distintos efectos deseados en el cuerpo para evitar la recidiva en el cáncer de mama. Pero ello conlleva otros efectos secundarios más allá de los sofocos, dolor físico o cansancio: disminución del placer y/o falta de interés por encontrarlo.

Generalmente, cuando conoces a una persona que te atrae físicamente y tienes relaciones sexuales, hay un fuego interno que se enciende y que llamamos deseo. Tus hormonas son un volcán que erupciona cada vez que estás con la persona que te gusta. De hecho ese fuego se enciende sin querer entre tareas cotidianas a raíz de un pensamiento que has tenido.

Pero cuando estás bajo el efecto de estos químicos, o cuando de manera natural entras en la temida menopausia sin necesidad de haber pasado por un proceso oncológico, eso desaparece. De repente un día te das cuenta de que no sientes deseo, que no piensas en el sexo como antes y te vuelves loca por encontrar una gota del elixir que te devuelva la líbido.

Muchas veces el desinterés sexual no viene solo por esa falta de deseo, sino porque has tenido alguna experiencia sexual donde te has dado cuenta de que tu cuerpo ya no reacciona como antes. No lubricas igual, hay más sequedad y por tanto puede aparecer dolor durante las relaciones. Y aquí es donde aparece el melón y solo tienes dos opciones: lo escondes debajo del colchón y te tumbas sobre él sabiendo que acabarás con la joroba de Quasimodo, o te partes una rodajita y mientras te lo comes piensas qué cosas deben empezar a transformarse.

De repente el A, B y C de toda la vida no funciona. Te pones a buscar lubricantes, óvulos de ácido hialurónico, aceite de coco y lágrimas de unicornio. En fin, nada es mágico. Pruebas todo esto y te preparas mentalmente para el momento sexual. Hay veces que estos remedios ayudan y funcionan evitando el dolor porque aportan ese plus de lubricación. Pero el placer no llega aparecer del todo, no como antes. A veces hay un atisbo de luz pero se va volando.

Un día estás sola tumbada en tu sofá viendo la tele y de repente aparece esa pequeña llama ¡ha vuelto! Tras hacer tus mejores trabajos manuales alcanzas el cielo y vuelas por las nubes sobre el unicornio durante unos segundos.

Y esto vuelve a darte qué pensar. ¿Por qué cuando estoy sola es todo más fácil? Quizás es porque no nos exigimos, estamos más relajadas, sabes que si te aburres o prefieres no seguir, puedes dejarlo sin explicar nada. En definitiva, no hay expectativas que cumplir.

Eso da mucho que pensar sobre el rol de la mujer en el sexo y sobre de qué referentes hemos vivido para entender la sexualidad.

Así que toca coger otra rodajita de melón y dársela a tu pareja sexual para explorar el cuerpo y despertar los sentidos y el gozo de maneras que a lo mejor antes no habían sido necesarias. Al final es todo más sencillo, cuando algo te gusta lo quieres.

El deseo a lo mejor no aparece como antes, pero se transforma en un deseo reactivo. A lo mejor ahora no empieza de la nada, pero aparece en medio de unas caricias o un beso.

Y es importante hablar de esto, con las parejas, entre nosotras y con el mundo. El deseo y el placer para la mujer es mucho más poderoso de lo que imaginamos. Habla de seguridad, confianza y de una actitud concreta. Podríamos decir que más que algo físico actúa como una energía que nos hace estar conectadas con nuestros cuerpos y nuestras intuiciones.

Además, con todo lo que conlleva ser mujer y más si has pasado por un cáncer como el de mamá ¡sólo nos faltaba quedarnos sin placer!

Así que desde La Rebotica Chismosa no solo te invitamos a que te toques los pechos para prevenir: ¡tócate y vuela en tu unicornio!