Los veranos ya no son lo que eran

La imagen tradicional de Elx en estas fechas veraniegas ha cambiado mucho desde hace unos años. Cada vez más, esa percepción de que la ciudad se vaciaba al irse gran parte de ella hacia las playas o «les faenetes» ya no es tal. Es verdad que lo sigue haciendo una parte importante de nuestra población, pero también lo es que un creciente porcentaje veranea, por decir algo, en la ciudad al no tener otra alternativa, o por dificultades económicas o familiares o razones de otro tipo.

La realidad es que la actividad ciudadana en Elx continúa a un gran nivel. Basta salir a la calle para comprobarlo. Y los problemas de aparcamiento, por citar uno de los problemas que ello ocasiona, siguen presentes, como en cualquier mes del año, máxime cuando en la actual legislatura se ha incumplido la promesa, otra más, del equipo de gobierno de construir siete parkings subterráneos que permitirían 1.500 nuevas plazas de aparcamiento dentro del plan que el PP denominaba «Elche Aparca», aunque parece que lo único que está aparcado es el propio plan, excepción hecha de la actuación que se está haciendo en Jayton (donde ya se aparcaba en superficie) y a la cada vez más evidente y positiva desaparición del proyecto de la Plaza de las Flores.

Recordemos que aquella promesa la hizo Pablo Ruz a principios de mayo de 2023, poco antes de las municipales, comprometiéndose a que, si ganaba, resolvería lo que él mismo decía que suponía la falta de aparcamiento: «Hay que solucionar uno de los mayores problemas que tienen los ilicitanos con sus vehículos privados…». Ganar, ganó y la promesa ahí está, olvidada en un cajón. El problema, que ya entonces se denunciaba, no solo sigue sin solucionar, sino que ha empeorado ante la despreocupación municipal.

Por otro lado, la cercanía de las elecciones, faltan diez meses, sí está provocando que se vayan acelerando algunos temas que han estado en letargo mucho tiempo. Un ejemplo es el de la inauguración de la reforma del Hort del Gat, que se encontraba en un estado lamentable. Algo que el conseller Vicent Marzà, en el Botànic, se comprometió, en mayo de 2018, a llevar adelante anunciando un presupuesto de la Conselleria de Cultura de un millón de euros. Incomprensiblemente, lanzaron la promesa y se les olvidó llevarla a cabo. Cinco años después, en 2023, aquello aún estaba por hacer y, encima, perdieron las elecciones. Y es que casos de incumplimientos cómo estos no son los ideales para mejorar resultados, y si encima aparece la ocurrencia de instalar allí un Casal Fester, aún pasa poco. Curiosamente, la rehabilitación se hace con Ruz de alcalde, cuando la degradación acentuada de la casa señorial y el huerto se desencadenó tras la decisión, en marzo de 2012, del Ayuntamiento en manos del PP, y también con Ruz en el equipo de gobierno, de cerrar la Estación Phoenix. Aunque han tardado tres años en hacer la reforma, es buena noticia que esté hecha y se corrija lo que antes hicieron mal. Y esperemos que los recientes anuncios de la alcaldía de llevar allí determinados eventos no suponga otro Casal Fester II.

Otro ejemplo de tema pendiente que avanza en su rehabilitación es el del Mercado Central, tan íntimamente ligado también a decisiones erróneas y agresivas a esta ciudad tomadas por el PP en la misma época del Hort del Gat. Se anuncia ahora, como nueva fecha de inauguración, el 26 de diciembre y, de paso, que el presupuesto se incrementa hasta los 13,5 millones de euros, y se adjudicó por 8,8 millones, que ya está siendo llamativa la cosa. Por ello no es raro oír que, tal vez, lo mejor hubiera sido reconstruirlo desde cero, que casi es lo que se está haciendo. Esperemos, ahora, que los nuevos usos sirvan para revitalizar una zona degradada, y que no se acometan algunas propuestas negativas en la misma.

También en otro tema pendiente en la ciudad, el del destino del antiguo edificio de Correos en la ladera del río, parece que hay novedades. La Generalitat ha acordado la cesión a Elx de dicho inmueble y su local anexo, según solicitó el Ayuntamiento en su día. Lo extraño es que de la aceptación de dicha cesión no diera cuenta la junta de gobierno local en su momento. Llama la atención la escasa transparencia en su gestión de la que hace gala el equipo de gobierno PP-Vox. Ahora tendrá que decidir el Ayuntamiento qué hacer con este edificio. Recordemos que la Generalitat lo compró en 2018, y que durante estos años se ha prometido instalar allí lo que no está escrito. La compra se hizo en época de Ximo Puig y, durante cinco años, no han sabido qué hacer allí. Tampoco el PP, desde 2023 lo ha tenido claro y, ahora, se lo pasa al Ayuntamiento. Parece que está gafado el edificio.

Sin embargo, las posibilidades que ofrece el inmueble tras una necesaria reforma y ampliación, son muy grandes. Es un tema que debería abordarse con la máxima participación y consenso, para ayudar a superar algunas de las insuficiencias dotacionales que Elx padece. Se abre una oportunidad para hacer algo interesante para nuestro futuro. Lo que sería inadmisible es que, ahora que pasa a propiedad municipal, el Ayuntamiento de turno no sepa o no quiera hacer lo necesario para transformarlo en algo positivo para el desarrollo de la ciudad.

Son algunos ejemplos de actuaciones que parecen encaminarse. Muchas otras siguen esperando su turno, y las hay muy necesarias, muy prometidas y sin proyectos a la vista.