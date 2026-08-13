Gràcies, Joan!

Una ciudad no es solo el lugar en el que vivimos. Es también todo aquello que recordamos de ella, las historias que nos contaron, las tradiciones que repetimos, las celebraciones que esperamos cada año, nuestro patrimonio y hasta esas pequeñas certezas compartidas que terminan haciendo que un lugar sea nuestro. La identidad no aparece sola. Hay que buscarla, conservarla, estudiarla y explicarla. La identidad más sólida es aquella que no necesita inventarse un pasado, y conoce bien el suyo.

Muy pocas personas han hecho tanto por ayudarnos a entender quiénes somos los ilicitanos como Joan Castaño. Durante más de cuarenta años, Joan ha recorrido la historia de Elche a través de sus documentos. Ha leído aquello que otros dejaron escrito hace siglos, ha ordenado archivos, recuperado textos, investigado nuestras tradiciones y regresado una y otra vez sobre relatos que creíamos conocer para preguntarse si realmente habían sucedido como los contábamos.

Cuando sabemos de dónde procede una tradición, cuándo comenzó, cómo sobrevivió, quién la defendió o de qué manera fue transformándose con el tiempo, deja de ser simplemente una costumbre que repetimos. Adquiere profundidad, sentido y se convierte en una parte consciente de nuestra identidad. Este ha sido, sin duda, el gran servicio que Joan ha prestado a Elche: darnos razones para reconocernos en nuestra propia historia.

Joan nos ha hecho conocer mejor el Misteri, por supuesto, pero también a quienes investigaron esta ciudad antes que nosotros, sus instituciones religiosas, sus fiestas, sus familias y algunos de los episodios de una memoria colectiva que, sin investigadores dispuestos a dedicarle años y años de trabajo, podría haber quedado reducida a unas cuantas fechas, leyendas y lugares comunes repetidos generación tras generación.

Quien conoce a Joan sabe que nunca ha mostrado demasiado interés por ocupar el centro de la escena. Todo lo contrario. Ha preferido la discreción y el trabajo disciplinado, riguroso, metódico, callado. Pero hoy, cuando sabemos que la ciudad lo va a nombrar Hijo Predilecto, procede hacer algo que seguramente le sonroje: agradecerle todo lo que ha hecho por nuestra ciudad, por nuestra identidad, poniendo el foco en él.

Joan, desde muy joven, ha ido investigando en muchos frentes con un denominador común: Elche. Se ha convertido en el que más conoce sobre Aureliano y Pedro Ibarra (su tesis, en el año 2000, trataba sobre ellos). Como ellos, entendió que conservar la memoria era una manera de servir a la ciudad. Durante décadas ha estudiado prácticamente cualquier rastro documental que permitiera comprender mejor la evolución histórica de La Festa. Donde anteriormente hubo intuiciones, ha buscado pruebas; donde existían documentos dispersos, los ha transcrito, editado y contextualizado; donde había preguntas, ha regresado a los archivos o hemerotecas para intentar responderlas. Hasta el punto de que hoy resulta extraordinariamente difícil escribir con rigor sobre el Misteri sin encontrarse, tarde o temprano, con Joan Castaño.

En las últimas cuatro décadas, el repositorio de investigación científica Dialnet recoge una producción que supera el centenar de trabajos: alrededor de treinta monografías, casi setenta artículos en revistas científicas y culturales, una cuarentena de capítulos en obras colectivas, además de ediciones críticas, prólogos y reseñas. A ello hay que sumar la codirección de cuatro tesis doctorales en la Universidad Miguel Hernández, e infinidad de artículos más no catalogados. Nadie, nunca, tiene tanta producción científica investigadora sobre nuestra ciudad. Son cifras excelentes, pero no explican lo que Joan representa. Muchísimo de lo que sabemos de Elche, de lo que somos, es gracias a que Joan decidió dedicar tantas horas a averiguarlo, y a su sacrificio.

Archivero de Santa María, del Patronato del Misteri, director del Museo de La Festa, del Museo de la Virgen de la Asunción, Mestre de Cerimònies del Misteri (en dos etapas distintas), o coautor de los textos que se presentaron en 2001 a la Unesco para la declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad, o en 2005 para la ley de protección que aprobaron las Cortes Valencianas. Ha investigado las Clarisas, la Venida de la Virgen, las fiestas de San Pascual, los linajes o los apodos ilicitanos y muchísimos otros asuntos que forman parte de ese enorme mosaico con el que una ciudad va construyendo su memoria.

Nos sentimos orgullosos de nuestros científicos, artistas, escritores, deportistas o profesionales cuando alcanzan reconocimiento más allá de nuestras fronteras. Les hacemos homenajes y les ponemos calles con su nombre. Pero hay personas que realizan otro viaje, en este caso hacia dentro, que consiguen que la propia ciudad se conozca mejor a sí misma. Joan pertenece a esa estirpe de ilicitanos (Cristóbal Sanz, Aureliano y Pedro Ibarra, la familia Ruiz de Lope…) que han contribuido a que Elche tenga conciencia de su propia historia.

Por eso creo que su nombramiento como Hijo Predilecto significa algo que va bastante más allá de reconocer una brillante trayectoria investigadora. Es un reconocimiento público a quien ha dedicado gran parte de su vida (y sigue haciéndolo) a conservar y rescatar nuestra memoria y hacernos más ilicitanos, compartiendo sus descubrimientos, desde la humildad y el método científico. Así, como se hizo con Pedro Ibarra, hace justo un siglo, es de justicia inscribir el nombre de Joan en la lista de esos insignes ilicitanos que figuran en las paredes de nuestro noble Ayuntamiento.

Gracias, Joan. Por conservar nuestra memoria, por ayudarnos a entender nuestro pasado y saber un poco mejor quiénes somos, por rescatar nuestra identidad y hacernos más ilicitanos. Y más orgullosos de serlo. Gràcies, Joan!