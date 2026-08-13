A propósito de los salarios

Más de un millar de personas se manifiéstan en Alicante en la celebración del Día del Trabajador / Alex Domínguez

¿Cómo explicar una macroeconomía fuerte que nadie entiende, cuando a la clase trabajadora no le da ni para el alquiler? ¿Cómo expresa esta opinadora que, de seguir por esta senda, llegaremos a una desigualdad social solo comparable a siglos pasados? Esta afirmación, que no es una hipérbole, es el camino perfecto para transmutar a una comunidad distópica en el siglo XXI, dividida entre los de arriba y los del subsuelo.

Las desigualdades avanzan y, en mi opinión, venimos tirando de ellas desde 2001, año que se procedió al cambio de moneda y la humilde peseta dio paso al euro. Sé que este hecho queda lejano y puede calificarse de obsoleto e ingenuo; además, es cierto que para la economía general de este país nos vino muy bien, pero… ¿Qué pasó con los salarios? Ese mismo año se creó una diferencia motivada por la deriva de la inflación. Me explico: subieron todos los precios de los productos, pues los comerciantes tendieron al redondeo al alza de los céntimos ―los vieron inútiles―, y los ciudadanos tendimos a equiparar la nueva moneda de un euro con el valor de cien pesetas.

Un ejemplo cotidiano y práctico lo podemos ver en el genuino precio del pan. Un año antes nos costaba la barra normal una media de 80 pesetas. Ese año y el siguiente pasó a tener un precio medio de un euro, lo que equivaldría a la subida del 108%. Este dato, que en cifras no es baladí, puede suponer una simple anécdota, pero ¿alguien sabe si al año siguiente le subieron el sueldo en ese porcentaje?

Yo sí lo sé. Puedo aventurar sin arriesgar que hubo subidas escandalosas a los directivos de grandes empresas, tipo banca, energéticas y las que cotizan en el IBEX. Al resto de los mortales pan y agua.

Recuerdo que en aquel momento gobernaba la derecha de Aznar, cuyo ministro de Economía y vicepresidente segundo era el gran Rodrigo Rato, junto a otro grande de España, Cristóbal Montoro, como ministro de Hacienda, juntos mantenían la corresponsabilidad económica del país.

Estos estadistas tuvieron el atrevimiento de manifestar al año siguiente que la inflación se había controlado, porque el cambio de moneda no había supuesto subida significativa de precios. Considerando que Rodrigo Rato, llamado “el milagro económico”, terminó condenado a cuatro años de prisión y considerando también que Cristóbal Montoro hoy está imputado por causas graves en una trama de influencias para favorecer al equipo de su despacho, parece ser que no estábamos en las mejores manos para tratar la modesta economía de la clase trabajadora.

Otro dato que contribuyó a una devaluación importante salarial, sucedió con la crisis de 2008. En consecuencia, muchas empresas se vieron obligadas al cierre. A una mayoría de trabajadores y trabajadoras se les pidió el sacrificio de bajarse el sueldo, “apretarse el cinturón”, con la idea de mantener el empleo para salvar a su empresa.

En estos antecedentes se encuentra el origen de la degradación del sueldo, porque la producción no bajó y los salarios no estaban a la altura de los precios. Nunca se reconoció este perjuicio, nunca se equiparó, en algunos casos quedaron congelados años y, en el mejor de ellos, mucho después, se reconoció el IPC oficial sin carácter retroactivo.

Hoy el problema no está en el paro, porque trabajan muchos más por menos. Claramente, está en los paupérrimos salarios que no permiten salir de la pobreza. Y lo más grave es que la gente joven viene siendo la más perjudicada cuando se trata de la generación mejor formada, sin poder independizarse porque no les da ni para el alquiler.

No importa que gobiernen socialdemocracia con las izquierdas, porque quien mantiene el poder real no permite cambios. Siempre la misma excusa: el empresariado es quien genera trabajo. Pero, en tiempos de bonanza, ¿qué pasa con los beneficios? Es impresentable que la banca, energéticas, grandes compañías y demás hagan ostentación de una rentabilidad superior a lo humanamente concebible, sin que por esa causa haya un reparto equitativo a quiesalarin produce esos beneficios.

La subida de los salarios representa dignidad y respeto hacia la clase trabajadora, actor indispensable. Y requisito imperante sería que los sindicatos abandonaran su zona de confort, su retórica y tonterías dialécticas, para ponerse a trabajar con las partes imprescindibles, tratando el problema de urgencia, primario y prioritario. Que se dejen de cuentos.