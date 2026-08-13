Opinión | Tribuna
Romance del privilegio
¡Silencio, pido en la plaza!
¡Escuchad este relato!
Astolfo Berra, ministro
de Sanidad en el cargo,
y de Igualdad titular,
hoy presenta un gran mandato:
la reforma más hermosa
que los siglos han rozado.
«La igualdad —dice el ministro—
no es quitar el alto grado,
sino extender a las masas
el botín más codiciado:
aquellos grandes favores
que a los médicos se han dado.
Desde hoy todos los oficios
gozarán de un mismo trato.
Se acabó la vieja usanza
de los extras y su pago;
tendréis jornada complementaria
por un precio devaluado.
Y si el saliente de guardia
se marcha a casa agotado,
el resto de compañeros
asumirá su trabajo.
para ahorrar en el gasto,
pues cada trabajador
cubrirá un mayor espacio.
Mas para entrar en la rueda,
pasaréis un duro trago:
un examen muy severo
y un peaje extraordinario;
viviréis años cautivos
con un salario menguado.
Y si en mitad de la cura
toda la culpa penal
llevará el grupo en su fardo;
la ruina patrimonial
os pesará como un saco».
El ministro fue aplaudido
por el gestor y el prelado.
Hasta aquí llega la historia,
despertad de este letargo.
Porque Astolfo no es real
ni este plan fue redactado,
pues es pura distopía
que nadie hubiera firmado.
Nadie que tenga cordura
aceptaría este trato.
¿Quién va a querer trabajar
¿Quién cubriría al ausente
gratis y sin un reemplazo?
¿Quién compartiría la pena
de un delito no buscado?
Aquí viene la sorpresa,
el giro de mi relato:
que esta ficción absoluta,
que este infierno malhadado,
es la verdad que hoy padece
el médico en su trabajo.
Lo que en los demás es burla,
locura y un gran asalto,
se le exige al cirujano,
al pediatra y al novato.
Y muchas gentes osan
llamarlo «el gremio mimado»,
vendiendo por privilegio
lo que es un yugo pesado.
las manos de cada estrato,
y a nadie le maravilla
ni nadie pide este barro,
dejad de llamarlo honra
o un beneficio dorado.
Y si su ley es distinta,
¿por qué se le tiene atado
a un Estatuto “común”
donde su grito es ahogado?
Sus fatigas se diluyen
entre los demás del ramo.
Si el riesgo no se reparte,
Piden por pura justicia,
por el sudor derramado,
un Estatuto del Médico
que le reconozca el rango.
¡Que el privilegio es quimera,
pero la herida es de facto!
No podría este juglar hacer otra cosa que dedicar este romance al Gobierno, al Consell y a sindicatos varios de los que promulgan la igualdad desigual. Ya que no atienden en prosa quizás entiendan el verso. Y deja una reflexión final: un privilegio es aquello que cualquiera desearía para sí y cuesta creer que alguien levantara la mano para pedir exactamente las condiciones laborales que sufren los médicos en este nuestro país.
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