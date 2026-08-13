Romance del privilegio

Concentración para cerrar la huelga de médicos este viernes ante el Hospital General de Elche

¡Silencio, pido en la plaza!

¡Escuchad este relato!

Astolfo Berra, ministro

de Sanidad en el cargo,

y de Igualdad titular,

hoy presenta un gran mandato:

la reforma más hermosa

que los siglos han rozado.

«La igualdad —dice el ministro—

no es quitar el alto grado,

sino extender a las masas

el botín más codiciado:

aquellos grandes favores

que a los médicos se han dado.

Desde hoy todos los oficios

gozarán de un mismo trato.

Se acabó la vieja usanza

de los extras y su pago;

tendréis jornada complementaria

por un precio devaluado.

Y si el saliente de guardia

se marcha a casa agotado,

el resto de compañeros

asumirá su trabajo.

Reduciremos plantillas

para ahorrar en el gasto,

pues cada trabajador

cubrirá un mayor espacio.

Mas para entrar en la rueda,

pasaréis un duro trago:

un examen muy severo

y un peaje extraordinario;

viviréis años cautivos

con un salario menguado.

Y si en mitad de la cura

algún error es notado,

toda la culpa penal

llevará el grupo en su fardo;

la ruina patrimonial

os pesará como un saco».

El ministro fue aplaudido

por el gestor y el prelado.

Hasta aquí llega la historia,

despertad de este letargo.

Porque Astolfo no es real

ni este plan fue redactado,

pues es pura distopía

que nadie hubiera firmado.

Nadie que tenga cordura

aceptaría este trato.

¿Quién va a querer trabajar

más horas por menos pago?

¿Quién cubriría al ausente

gratis y sin un reemplazo?

¿Quién compartiría la pena

de un delito no buscado?

Aquí viene la sorpresa,

el giro de mi relato:

que esta ficción absoluta,

que este infierno malhadado,

es la verdad que hoy padece

el médico en su trabajo.

Lo que en los demás es burla,

locura y un gran asalto,

se le exige al cirujano,

al pediatra y al novato.

Y muchas gentes osan

llamarlo «el gremio mimado»,

vendiendo por privilegio

lo que es un yugo pesado.

Si a la sanidad la salvan

las manos de cada estrato,

y a nadie le maravilla

ni nadie pide este barro,

dejad de llamarlo honra

o un beneficio dorado.

Y si su ley es distinta,

¿por qué se le tiene atado

a un Estatuto “común”

donde su grito es ahogado?

Sus fatigas se diluyen

entre los demás del ramo.

Si el riesgo no se reparte,

que no se reparta el “marco”.

Piden por pura justicia,

por el sudor derramado,

un Estatuto del Médico

que le reconozca el rango.

¡Que el privilegio es quimera,

pero la herida es de facto!

No podría este juglar hacer otra cosa que dedicar este romance al Gobierno, al Consell y a sindicatos varios de los que promulgan la igualdad desigual. Ya que no atienden en prosa quizás entiendan el verso. Y deja una reflexión final: un privilegio es aquello que cualquiera desearía para sí y cuesta creer que alguien levantara la mano para pedir exactamente las condiciones laborales que sufren los médicos en este nuestro país.