Volvió el jazz

Con la emisión de los conciertos de la 49.ª edición del Festival de Jazz de Vitoria regresaron los conciertos de verano a La 2. Aprovechémoslo porque serán los únicos contenidos de estreno durante lo que resta de verano. El resto de las 24 horas de parrilla, triste es decirlo, se sostiene con reposiciones. Exceptuando la misa dominical, ‘Días de cine’ y ‘Malas lenguas’.

Los responsables de TVE anunciaron a principios de año la buena nueva de que en junio arrancaría el nuevo Canal Cultura, pero todavía no ha dado señales de vida. Recuerdo con qué ilusión viví las vísperas del también anunciado Cultural.es, cuya idea era incluirlo en el paquete de canales de la TDT aprovechando el apagón analógico que tuvo lugar en 2010. De hecho, se llegaron a iniciar las emisiones en pruebas en abril de 2009, si bien solamente podía captarse la señal a través del cable. Pero lo cierto es que la aventura tuvo un recorrido muy corto. En junio de 2010 se fundió a negro, sin que su andadura hubiese llegado a la TDT. Esperemos que no suceda lo mismo con el nuevo canal que dirigirá Ana Peláez.

Por de pronto La 2 ha frenado su ritmo de estrenos hasta pararlos por completo. Los últimos fueron ‘La gran aventura de la lengua castellana’ y ‘Me meto en un jardín’. La programación actual se articula en torno a reposiciones de buena parte de la producción propia reciente: ‘Jardines con historia’, ‘Las rutas d´Ambrosio’, ‘De tapas por España’, ‘Imprescindibles’ en segunda o tercera redifusión, ‘Rutas bizarras’, ‘El señor de los bosques’, ‘Guardianes del patrimonio’, ‘Zoom tendencias’ y, cómo no, ‘Curro Jiménez’. Esperamos como agua de mayo el 14 de septiembre, fecha de inicio de ‘Sukha’ y ‘La aventura del saber’.