El eclipse en el respeto y la educación

La sociedad actual vive un auténtico eclipse en cuanto se refiere a la pérdida de los valores esenciales para la convivencia en sociedad que deben tener quienes viven en comunidad, tales como el respeto y la educación, los cuales se han perdido en gran medida, como se comprueba cada día en la forma que tienen de comportarse algunas personas.

Conforme han pasado los años se percibe en la convivencia diaria que muchas personas desatienden por completo la observación de las normas básicas que deben presidir la actuación en la sociedad y se comportan de una manera que olvidan que cuando tienen que actuar en cualquier situación de la vida deben hacerlo respetando a los demás y no imponiendo sus criterios a la fuerza como es costumbre. Porque son muchas las personas que no escuchan a los demás cuando hablan, porque no les interesa lo que digan y les da igual los argumentos que expongan. Nada les va a hacer cambiar de opinión y, por ello, no quieren ni escuchar a los demás. Le es irrelevante lo que digan, porque consideran que lo que ellos piensan es la verdad más absoluta.

Además, los argumentos que utilizan quienes no actúan bajo las reglas del respeto y la educación son esencialmente el ejercicio de la violencia verbal y física y levantar la voz para tratar de imponer sus criterios frente a los que puedan tener los demás. Por ello, se ha producido un auténtico retroceso en la sociedad en valores tan importantes como el respeto y la educación, que deberían ser asignaturas de primer orden en la escuela y hasta en la Universidad.

Se ha producido, por ello, un auténtico eclipse en la necesidad de mantener el respeto a los demás, la educación en la forma de comportarse, pero que no es provisional como es el que se produce por el efecto del sol y la luna sobre la tierra, sino que es permanente. Y es que la inobservancia de estos valores se lleva a cabo de forma constante y no como un eclipse de forma puntual, porque quien así actúa lo hace de forma permanente y supone su “modus vivendi”.

Además, el problema más grave es que no existe perspectiva de que esto vaya a cambiar, sino al revés, porque la situación va a peor, dado que está muy extendida esta forma de comportarse de muchas personas que se ha convertido en una sistemática generalizada, en virtud de la cual hay mucha gente que considera que es un sistema eficaz de comportamiento porque entienden que consiguen el efecto que se pretende para someter a su voluntad a las demás personas que actúan correctamente. La falta de respeto y educación es el instrumento que utilizan como vía para imponerse por la fuerza y utilizando la violencia en su forma de expresión para atemorizar al resto de ciudadanos.

Además, esto tiene un problema, porque como esta forma de actuar en la vida de muchos ciudadanos se percibe en programas de televisión y lo ven en la calle los menores estos llegan a entender y considerar que es normal relacionarse con los demás empleando la violencia verbal o física y faltando al respeto y educación que se debe tener cuando se actúa en sociedad, y también en las relaciones personales con sus semejantes y familiares. Así, se traslada a los menores un mensaje muy perjudicial para el desarrollo de su personalidad, cual es que existe rentabilidad de actuar sin respeto y sin educación, y que estos son valores que transmiten debilidad a quien así los utiliza, mientras que hacerlo faltando el respeto evidencia muestra de superioridad y de fortaleza.

Este es el mensaje que se está transmitiendo a la sociedad por quienes así actúan. Y, además, están convencidos de ello, por lo que en modo alguno, pese a que son conscientes de su mal proceder, darán marcha atrás en esa conducta.

Muchas frases habría que grabar con fuego en las entradas de los edificios, hogares, colegios, administraciones públicas, empresas y cualquier lugar donde convivan personas. Recordemos la de Nelson Mandela cuando se refería a que “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”, o la de Paulo Freire de que “La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambiarán el mundo”.

En definitiva, si no se produce un cambio y se apuesta por los valores en lugar de por la violencia, la imposición por la fuerza de las voluntades de quienes no respetan la forma de pensar de los demás, la sociedad seguirá circulando por el camino de un eclipse que cada es más permanente y menos provisional.