La guerra de Sudán ya ha entrado en su cuarto año. “Hay más de 3,5 millones de refugiados y más de 6,5 millones de desplazados internos desde 2023, muchos de los cuales se han visto obligados a desplazarse varias veces”. Es parte de la información presentada por la secretaria general adjunta de la ONU, Rosemary di Carlo, y la directora adjunta de UNICEF, Hannan Suliemán, ante el Consejo de Seguridad de la ONU en la sesión celebrada el pasado 26 de junio. Ambas enviadas de la ONU señalaron los múltiples enfrentamientos, pero la preocupación se refiere especialmente al estado de Kordofán Septentrional advirtiendo “seriamente sobre la inminencia de una catástrofe humanitaria si no se pone fin a esa ofensiva”.

A medida que se intensifican los enfrentamientos en el Obeid –en la región de Kordofán- y sus alrededores se calcula que 500.000 civiles se encuentran en peligro. El uso creciente de drones hace que el conflicto sea más imprevisible, más disperso geográficamente y más mortífero para los civiles. Aunque la temporada de lluvias suele traer consigo una disminución de los enfrentamientos, la actividad de los drones implica que los civiles no tendrán respiro, ya que se espera que continúe durante toda la temporada de lluvias. Por otra parte, se han recrudecido las tensiones entre los gobiernos de Sudán y Etiopía y de Sudán y el Chad. Para avanzar en el ámbito político es fundamental que exista una alianza sólida entre los miembros del quinteto, a saber, la Unión Africana, la Unión Europea, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, y la Liga de los Estados Árabes.

La situación humanitaria continúa deteriorándose. Casi 19,5 millones de personas padecen hambre aguda. En varios lugares, las condiciones ya han alcanzado los umbrales de hambruna o están cerca de alcanzarlos. Se prevé que este año 825.000 niños menores de cinco años padezcan malnutrición aguda grave. Al mismo tiempo, las familias dependen cada vez más de fuentes de agua no apta para el consumo lo que aumenta el riesgo de brotes epidémicos y genera un círculo vicioso de enfermedad y malnutrición que amenaza la supervivencia de los niños. La guerra de Sudán es un enfrentamiento entre dos generales respaldados por fuertes intereses en la zona del Mar Rojo y el Nilo que enfrenta a las fuerzas de intervención rápida (RSF) del general conocido como Heredti y el jefe de las fuerzas armadas Abdel Fatah al Burhan, jefe de las fuerzas armadas sudanesas (FAS) y que controla la parte norte, este y central que limita con Egipto y recibe su apoyo; mientras Emiratos Arabes Unidos, Turquía e incluso Rusia apoyan a las fuerzas casi guerrilleras del primero. Una guerra civil de ejércitos y víctimas sudanesas. Esta situación y la que se mantiene en el resto del Sahel están en el origen de la fuerte emigración subsahariana.

Las representantes del secretario general y de la UNICEF concluyeron con cuatro peticiones al consejo de seguridad con carácter urgente: en primer lugar, debemos tomar medidas inmediatas para evitar una mayor escalada sobre todo en el Obeid y sus alrededores. Es esencial la apertura de corredores humanitarios que permitan evacuar a los civiles a zonas seguras, al igual que la creación de servicios de protección infantil para los niños separados de sus familias. En segundo lugar, instamos a todas las partes a que protejan a los niños y la infraestructura civil de la que dependen: escuelas, hospitales, sistema de abastecimiento de agua y los bienes humanitarios que nunca deben ser blanco de ataques. En tercer lugar, tras cuatro años de guerra todavía no se ha logrado una sola tregua humanitaria los miembros del consejo deberían estar a las partes a que colaboren con el enviado especial del secretario general para el Sudán y faciliten la reducción de tensiones y una solución negociada. En cuarto lugar, pedimos al consejo que siga presionando a todas las partes para que faciliten un acceso humanitario rápido seguro y si entras a través de la línea de fuego y por todos los puntos de entrada disponibles. Aunque se comete menos esta guerra está en el origen de la inmigración subsahariana y distintas potencias de Oriente Medio y Europa intentan controlar la otra vía de tráfico de petróleo el canal de Suez y el Mar Rojo. El consejo de seguridad ha demostrado no ser muy eficaz, pero es lo que hay y mucho mejor que el consejo que ha intentado crear Donald Trump para Gaza.