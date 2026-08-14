Joan Castaño, Hijo Predilecto de Elche

El anuncio realizado por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, al comienzo de la reunión del Patronato del Misteri, proponiendo a Joan Castaño para su nombramiento como Hijo Predilecto de la ciudad, constituye una magnífica noticia y, sobre todo, un reconocimiento profundamente merecido.

Hablar de Joan Castañoes hablar de una vida dedicada al estudio, la investigación y la divulgación del Misteri d’Elx. Durante décadas ha trabajado con rigor y constancia para profundizar en el conocimiento de La Festa, rescatar documentos, interpretar su historia y contribuir a que los ilicitanos comprendamos mejor la dimensión cultural, religiosa y patrimonial de una celebración que forma parte esencial de nuestra identidad. Su aportación, sin embargo, trasciende el ámbito estrictamente académico. Joan ha sabido acercarse al Misteri con la sensibilidad de quien no contempla únicamente un objeto de estudio, sino una herencia viva, recibida de generaciones anteriores y destinada a ser transmitida a las futuras.

Tengo, además, motivos personales para agradecerle su generosidad. Los prólogos de algunos de mis libros y obras de teatro llevan su firma, y siempre recordaré aquella colaboración desinteresada con la que supo ampliar, enriquecer y acompañar el sentido respetuoso que yo pretendía dar a mis propuestas teatrales. Así ocurrió en La Festa. Una mirada interior, en Sóc per a Elig 1370 y en La luz de las Clarisas, 1517. En cada ocasión encontré en Joan no solo al investigador riguroso, sino también al amigo dispuesto a compartir conocimiento y sensibilidad sin pedir nada a cambio. Mi agradecimiento por todo ello forma también parte de estas líneas.

Elche reconoce ahora a uno de sus grandes investigadores, pero también a un hombre profundamente comprometido con su ciudad y con su cultura. Y resulta en especial hermoso que sea precisamente la ciudad a la que tanto ha dedicado la que le devuelva, mediante esta distinción, una pequeña parte de cuanto él le ha entregado.

Mi felicitación más afectuosa a Joan Castaño. Ser Hijo Predilecto de Elche es un honor; en su caso, también un acto de justicia, de memoria y de gratitud colectiva.