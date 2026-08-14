Los tesoros de Filmin

Con su reiterada presencia, la reina Letizia ha dado visibilidad al Atlántida, un festival de cine independiente coordinado por la plataforma Filmin, que acoge una serie de títulos muy difíciles de ver en las salas comerciales. El apoyo de la Corona a esta iniciativa es más que oportuno. Del mismo modo que el Ministerio de Cultura debería implicarse de una vez por todas en la enseñanza del audiovisual, permitiendo que esta disciplina entre en las aulas de todos los estudiantes españoles. Será la única manera de formar espectadores con criterio.

Filmin es uno de esos tesoros con los que cuenta la Cultura con mayúsculas de este país. Si no existiese habría que crearla, aunque tuviera que estar auspiciada con fondos públicos, como es el caso del Instituto Cervantes o la Academia de Cine. Tan enorme es su relevancia.

El catálogo de Filmin acoge actualmente más de 10.000 títulos en total, alcanzando según sus registros de distribución aproximadamente 11.000 largometrajes y unas 500 series, en su mayor parte europeas y británicas.

No hay quincalla en Filmin. Su catálogo de cine clásico no tiene equivalente. Necesitaríamos varios años sabáticos dedicados solamente al visionado para disfrutar de una pequeña parte de sus joyas. Precisamente es el cine clásico el que admite muchos visionados, como está demostrando el nicho del cine de los lunes en La 2, que aumenta sus espectadores a medida que repite muchos de sus títulos.

Hay que felicitar a Jaume Ripoll, su fundador en 2007, por la evolución y la respuesta de la que ha gozado el proyecto, más vivo que nunca. Sus películas pueden verse en salas a través del sello Elástica, y uno de sus estrenos imprescindibles de agosto es ‘Blue film’. Mejor verlo sin prejuicios.