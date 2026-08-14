En esta tarde de agosto ardiente el sol cae directo como manta de plomo sobre las cabezas, quebrado el ambiente por el canto de las cigarras, ese zumbido monocorde, intenso, taladrante, que electrifica: sinfonía singular de toda agobiante canícula.

A ello se suma el caldeado enlosado y las intervenciones extemporáneas en los espacios comunes que afectan al entorno del templo, defectos estructurales que generan inseguridad y peligrosa inestabilidad en accesos deficientes. Los muros del templo exudan un horrendo calor pues lleva días, meses, acumulando un fuego que ha optado por quedarse a vivir. En el interior el aire quema y es complicado respirar.

Este 14 de agosto, el horno en el que se ha convertido la basílica se carga, colmado de un público que aguarda empapado, recorriendo sus cuerpos que se remueven al sentir los hilos de sudor resbalando por espalda y cuello, brillantes los rostros anhelantes; ese sudor que no refresca sino que asfixia: promesa cumplida del estío y que forma parte de una estampa habitual.

Los incondicionales de La Festa se ubican pegados a las tribunas y muros del templo, lo que multiplica la sensación térmica, buscando un mínimo resquicio de visibilidad. O desde los bancos, observando con ojos cansados pero felices, conformes con la tibieza de un aire que no trae alivio real pese al aleteo de abanicos y el uso de ventiladores de mano; en vano. Con esa actitud «comme il faut», llevan horas de espera.

A punto está de comenzar La Vespra. Sugiere el silencio los acordes del órgano. El murmullo festivo se atenúa ahorrando al tiempo los alientos. La «María» desgrana sus cantos. Asciende por el andador hasta el «cadafal». Y, por momentos, esas notas empiezan a mezclarse dando la sensación de derretirse como la mantequilla, y sacuden el ánimo del público cuyas almas se funden en un solo sentimiento compartiendo esa vivencia límite. Los cantos y las voces anestesian los desagradables momentos padecidos, erizando la piel en un impulso de agradecimiento.

A punto está de abrirse el cielo. El Ángel, embutido en su túnica, las alas y la peluca, inspira el aíre que se ha convertido en fuego líquido, constatando que el termómetro ha sobrepasado su tope. Por añadidura los focos, en plena tarde, aumentan cualquier margen soportable. Abajo, la gente semeja a una masa humeante de vaho, perladas las frentes por el sudor; pero para el niño cantor el trabajo, la preparación y, sobre todo, la enorme ilusión, hacen que se amortigüe cualquier riesgo de desplome por un golpe de calor.

Cuando finaliza su misión y está a punto de llegar al cielo, cientos de teléfonos parpadean como un titilar de estrellas inmortalizando el momento.

Llega el turno del Araceli, que en esta tarde «solo» tiene la misión de recoger el alma de la Virgen. Desde arriba se observan los ojos del público fijos y atentos a un gorjeo que ya les pertenece. Imagino las bobaliconas caras que durante segundos se extasiaron con inacabable capacidad de asombro con el dichoso eclipse, esa lotería cósmica. Me quedo con la mirada de admiración y orgullosa pertenencia que dirigimos a nuestro cielo, que de inmediato espolea el imaginario. Aparatos celestes que componen la sencilla, y majestuosa a la vez, puesta en escena. Ese alineamiento de Mangrana, Araceli y Coronación: nuestro alineamiento astral. «Esposa e mare de Déu...». Notas que impactan en los muros del templo, rebotan y se clavan en las almas de un público que a su vez lanza como saetas el sentimiento de orgullo que hace que en absoluto el cantor sienta en ningún momento su vulnerabilidad, ahí colgado. Es entonces cuando emocionado y con los músculos en tensión, cierra los ojos para así proyectar en la pantalla de sus párpados los bellos y también los duros momentos, y los ofrece a la Señora barnizados con cantos que embellecen un texto para nada ampuloso.

«En lo regne Celestial»... Última estrofa que reverbera. El tiempo parece detenerse, y tras el siempre sagrado silencio rugen los aplausos en oleada, en esa desconexión que centra los sentidos en la escena. Un relámpago de emoción que recorre la piel, encoge el estómago y acelera el corazón. Y el brillo de las lágrimas ya se muestran sin recato alguno, lágrimas que se ofrecen como presente y agradecimiento a su Patrona.

Busca el cantor con ansiedad el espacio diáfano entre la multitud, donde añora encontrar los rostros que le animaron y apoyaron para formar parte de tan maravillosa manifestación cultural y de fe... Esos que ya no están y extrañas tanto.

Se siente desfallecer... Mas puede vislumbrar a familiares, amigos; a todos los que hacen de su sacrificio una ilusión. Y se viene arriba en cumplimiento de su sagrada misión, agradeciendo a ese público que con su asistencia hace posible que todo tenga sentido. Satisfecho por haber acrecentado el acervo que le ha sido delegado.

El aire se quiebra como el cristal con los enfervorizados aplausos y el estruendo de los vítores, agotando el poco aliento que los pulmones conservan prácticamente cauterizados. Y todo esto es la suma que ofrece el Misteri, que es mucho mayor que la valoración de sus partes.

Este sábado, a media tarde, en La Festa, en el momento sublime de la Coronación, un bosque de brazos alzarán las manos al cielo como queriendo abrazar a la Virgen que lentamente se aleja, se eleva, aunque ya ha quedado a buen recaudo en nuestros corazones. Volverán a derramarse lágrimas sin disimulo alguno, esas lágrimas contenidas tanto rato, todo el año quizás, y que lavarán y revivirán ese espacio de la memoria donde guardamos como el más grande de los tesoros a nuestros seres queridos. En ese ambiente cargado de sudores, irrespirable, que se hará más denso al brotar las emociones más auténticas.

OTROSÍ: En esta tribuna, y en estas fechas, he procurado realizar un reconocimiento a los distintos grupos que conforman la llamada «gran familia del Misteri». Hoy es justo reconocer el excelente trabajo profesional de las y los auxiliares de protocolo. Dirigidos eficazmente por Fina Mari y Almudena, destacan estos jóvenes por su amabilidad, eficacia y compromiso, siempre atentos, con cercanía y paciencia, rápidos en su esencial labor de recepción y cuidado de los detalles, la claridad con la que afrontan los imprevistos y situaciones incómodas o de conflicto en un momento dado. Su imagen atendiendo cualquier demanda, facilitando un acceso, etc., es también imagen del Misteri. Gracias.