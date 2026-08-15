— JC, ¿te has enterado de que el miércoles pasado se apagó el Sol?

— No exactamente, Pa. Se produjo un eclipse total de Sol. Que es bastante distinto.

— ¿Y cuál es la diferencia?

— Que el Sol siguió ahí. Es la Luna la que se interpuso entre la Tierra y él durante unos minutos.

— Ah. O sea que la Luna se pone delante del Sol y en la Tierra todos mirando al cielo.

— Exactamente.

— Pues no sé qué decirte, JC. A mí eso de que el Sol desaparezca en pleno día siempre me ha parecido sospechoso.

— Por eso los eclipses han provocado miedo desde que el hombre empezó a mirar al cielo. Durante miles de años, cuando la gente no sabía explicar lo que ocurría, se inventaba una explicación.

— ¿Como cuál?

— En la antigua China creían que un dragón se estaba comiendo el Sol. Y salían a la calle a tocar tambores y a gritar para espantarlo. Los hindúes hablaban del demonio Rahu. Y en algunas tradiciones mayas aparecían seres malignos, incluso hormigas míticas, que se dedicaban a devorar el astro. La cuestión, Pa, es que los seres humanos necesitan explicar lo que no entienden. Y cuando no tienen una explicación científica, fabrican una.

— Eso no ha cambiado mucho. Pero ahora tienen internet.

— Precisamente. Antes hacía falta un chamán para extender una superstición. Ahora basta con un grupo de WhatsApp.

— Eso sí que es progreso.

— Y empiezan a circular todo tipo de teorías. Que si el eclipse provoca enfermedades, que si altera los alimentos, que si adelanta los partos…

— ¿Los partos?

— Sí. Incluso hay quien recomienda a las embarazadas ponerse un lazo rojo en el vientre para evitar que el niño nazca con determinadas marcas o malformaciones. También se dice que los alimentos preparados durante el eclipse pueden volverse tóxicos.

— ¿Y qué hace la radiación especial del eclipse?

— No existe tal radiación especial. Si existiera una radiación capaz de envenenar los alimentos, también se tendrían que preocuparnos por los cultivos, los animales y prácticamente todo lo que estuviera al aire libre.

— Entonces no parece haber peligro.

— No. Pero hay una cosa con la que sí hay que tener cuidado.

— ¿Con cuál?

— Con los ojos.

— Eso ya me lo imaginaba.

— Mirar directamente al sol sin protección adecuada puede provocar lesiones oculares graves.

— O sea, que el Sol no te vuelve loco, no te provoca un infarto, no estropea la comida y no adelanta el parto… Pero sí te puede estropear los ojos.

— Exactamente.

— Pues ya tenemos la primera superstición que podemos conservar: la de que mirar directamente al Sol es una mala idea.

— Esa no es superstición. Es ciencia.

— Qué aburrida es la ciencia. Siempre tiene razón.

─Así es. Y la lástima es que los humanos, que la han desarrollado con brillantez, le den la espalada en demasiadas ocasiones, volviendo al pensamiento mágico de hace muchos siglos, en plena era tecnológica, lo que es un sinsentido hiperbólico.

— Entonces tengo que reconocer una cosa. Que durante unos minutos la Luna consigue hacer algo que ni los gobiernos logran: poner a todo el país de acuerdo mirando en la misma dirección.

— Pero hay una cosa que me preocupa más. Que después del eclipse volverán las teorías conspirativas.

— Así es. Porque el problema no es que desaparezca el Sol. El problema es que a los seres humanos les cuesta mucho aceptar que algunas cosas suceden simplemente porque las leyes de la naturaleza funcionan así.

— Prefieren pensar que alguien está detrás.

— Les tranquiliza más una mala explicación que reconocer que existe el azar, la incertidumbre o aquello que todavía no comprenden.

N. del A.: Hola, soy Dios es un diálogo entre el Padre (Pa), el Dios del Antiguo Testamento: clásico, un punto colérico y vengativo; y JC, el protagonista del Nuevo Testamento: más moderno, tolerante y con un enfoque de la realidad más avanzado. Juntos analizan las situaciones en la Tierra y en especial las de su país favorito: España